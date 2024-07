Bắt cóc con của bạn thân để đòi tiền chuộc, một thanh niên lãnh 15 năm tù

Ngày 18-7, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm vụ án "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1989, quê Long An).

Theo cáo trạng, chiều 2-10-2023, Sơn thuê ô tô 5 chỗ đến trường mầm non ở TP Tân An (tỉnh Long An) rước con đi chơi. Vào trường, Sơn đề nghị cô giáo cho đón luôn bé L.M.C. (sinh năm 2020, ngụ TP Tân An, con gái của bạn Sơn) đi Thảo Cầm Viên (TPHCM). Cô giáo đồng ý.

Trên đường đi, Sơn liên tục dùng hai điện thoại để gọi điện, nhắn tin cho cha mẹ cháu C., nói đã bắt cóc con gái, đồng thời yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng chuộc con.

Nguyễn Thanh Sơn tại tòa

Lúc này, Sơn liên tục gửi hình ảnh bé gái cùng chai thuốc diệt cỏ, đe dọa trong 60 phút không chuyển tiền sẽ cho bé gái uống và anh ta cũng sẽ uống để tự sát.

Lo sợ tính mạng con gái, cha mẹ bé chuyển khoản 1 tỷ đồng rồi nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21 giờ ngày 2-10-2023, Sơn bị lực lượng Công an tỉnh Long An bắt giữ tại tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan công an đã thu hồi số tiền gần 920 triệu đồng tại các ngân hàng, bàn giao cho gia đình nạn nhân.

Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sơn 15 năm tù giam.

NGỌC PHÚC