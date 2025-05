Bắt đối tượng chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng từ việc lừa vay tiền đáo hạn ngân hàng

Ngày 9-5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) thông tin, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1998, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.