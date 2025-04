Nghi phạm bị truy nã trong vụ án ma túy xuất hiện tại 1 cửa hàng quần áo ở Phú Thọ

Cuối giờ chiều 18-4, diễn biến thông tin truy tìm đối tượng nguy hiểm đang bỏ trốn trong vụ án ma túy ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khiến 1 chiến sĩ công an hy sinh, đối tượng Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994) đang có "di biến động" trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ ra thông báo, có thông tin đối tượng Bùi Đình Khánh hiện đang ở trên địa bàn Phú Thọ, người dân cần đặc biệt chú ý.

Liên quan tới vụ án, hiện lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đang phối hợp với công an các địa phương để triển khai truy bắt đối tượng Bùi Đình Khánh.

Nghi phạm Bùi Đình Khánh vào 1 cửa tiệm quần áo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Trên các diễn đàn mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh, video cho thấy nghi phạm Bùi Đình Khánh vào 1 cửa hàng quần áo tại tỉnh Phú Thọ để mua quần áo. Hình ảnh do camera an ninh cửa hàng ghi lại, quá trình thanh toán, nghi phạm liên tục ngó trước sau, biểu hiện lo lắng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp để truy tìm nghi phạm, trong đó lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông lập các chốt "di động" để kiểm tra các phương tiện đáng nghi.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, liên quan tới vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Đình Khánh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", quy định tại điều 251, Bộ Luật hình sự.

Hình ảnh được cho là nghi phạm do camera an ninh ghi lại

Trước khi bỏ trốn, nghi phạm Bùi Đình Khánh trú tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất.

Lực lượng công an tổ chức kiểm tra các phương tiện, không cho nghi phạm trốn thoát

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) theo số điện thoại 0692.808.195; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ theo số điện thoại 02103857829; hoặc Thượng tá Phạm Thế Anh (Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ, số điện thoại 0912189582.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho đồng chí Nguyễn Đăng Khải, Thiếu tá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an, đã hy sinh trong thực thi nhiệm vụ đấu tranh, bắt giữ đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

ĐỖ TRUNG