Bắt giữ đối tượng xâm hại bé gái 10 tuổi trong thời gian dài

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) thông tin, đang tạm giữ Bùi Văn Trà (sinh năm 1996, trú huyện Bắc Trà My) về hành vi "Xâm hại tình dục" một bé gái 10 tuổi.