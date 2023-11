Vụ nhiều trung tâm đăng kiểm ở TPHCM và các tỉnh thành sai phạm: Đã khởi tố 217 bị can liên quan

Ngày 27-11, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an TPHCM đã khởi tố tổng cộng 217 bị can liên quan vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới tại TPHCM và một số tỉnh thành.

Trong số đó có 2 bị can là lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và nhiều bị can là ban giám đốc các TTĐK, chi cục đăng kiểm. Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra mở rộng.

Nguồn tin của PV cho hay, công an cũng khởi tố vụ án và nhiều bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” phát hiện tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III.

Thời gian qua, Công an TPHCM đã đấu tranh, phát hiện 1.378 vụ với 1.439 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; đã khởi tố mới 226 vụ án với 626 bị can, xử lý vi phạm hành chính 952 vụ với 785 cá nhân và 180 tổ chức trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế; phạt tiền gần 22 tỷ đồng.

Đồng thời, tội phạm tham nhũng, chức vụ tiếp tục được công an nhận diện, phát hiện, xử lý triệt để ở các lĩnh vực kinh tế trọng điểm và xuyên suốt; đã khởi tố mới 53 vụ án với 334 bị can.