Bắt hai đối tượng mua bán ma túy có thủ theo súng đạn

Ngày 25-12, Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ Dương Văn Quý (sinh năm 1979) và Phạm Xuân Tuân (sinh năm 1980), cùng ngụ tỉnh Bình Dương, để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ vũ khí.

Trước đó, tối 7-12, trinh sát Công an quận Tân Bình phát hiện Quý điều khiển xe máy đi trên đường Phổ Quang có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện 2 bánh heroin trong 1 túi nilon.

Qua làm việc, Quý khai nhận 2 bánh heroin là của bạn đồng hương tên là Tuân. Số ma túy trên được Quý mang đi bán để kiếm lời.

Từ lời khai trên, Công an quận Tân Bình (TPHCM) cùng Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) ập vào nhà của Tuân và bắt giữ đối tượng.

Qua khám xét, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn và 2 khối hình chữ nhật bọc giấy màu vàng, chứa bột màu trắng được niêm phong trong một hộp giấy dán kín. Qua giám định, 2 khối hình chữ nhật này là ma túy thể rắn, loại heroin, có trọng lượng 710,75 gam.