Truy bắt nhóm thanh niên nổ nhiều phát súng ở khu dân cư

Ngày 26-5, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, 22 giờ ngày 25-5, Trung tâm Giám định pháp y Trung ương tại TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Bù Đăng đã hoàn tất việc giám định pháp y đối với trường hợp anh Nguyễn Tấn Dương, 27 tuổi, ngụ thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, chết chưa rõ nguyên nhân.