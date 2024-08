Bắt “nữ quái” làm giả hóa đơn chuyển tiền lừa 8 cây vàng

Ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 2002, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.