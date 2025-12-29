Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ủng hộ hơn 960 triệu đồng khắc phục hậu quả bão, lũ

Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trao tặng số tiền đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên y tế tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Đây là số tiền được trích từ một ngày lương của toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Sự đóng góp này dựa trên tinh thần tự nguyện, xuất phát từ sự sẻ chia chân thành của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế trước những mất mát, thiệt hại mà người dân đang phải đối mặt sau thiên tai.

Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ghi nhận và trân trọng cảm ơn nghĩa cử nhân ái của tập thể Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được Ban Vận động Cứu trợ thành phố quản lý, phân bổ kịp thời, tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định đời sống.

Theo đồng chí Đặng Anh Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm với xã hội. Sự chung tay lần này không chỉ là một sự hỗ trợ vật chất, mà còn là mong muốn được san sẻ phần nào những mất mát, khó khăn của đồng bào, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình trong cộng đồng.

THÀNH AN