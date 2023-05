Bị can Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư bào chữa

Bị can Nguyễn Phương Hằng có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho mình trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

TAND TPHCM vừa có thông báo về việc bị can Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ quận 3, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) từ chối 8 luật sư bào chữa cho mình trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Từ đơn từ chối 8 luật sư bào chữa của bà bị can Hằng, TAND TPHCM đã ra văn bản thông báo cho 8 luật sư liên quan. Như vậy, bị can Nguyễn Phương Hằng hiện chỉ còn luật sư Hồ Nguyên Lễ tham gia bào chữa.

Trước đó, ngày 18-5, TAND TPHCM đã thông tin về lịch xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bị can Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam), Đặng Anh Quân (TS Luật, giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM) cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

TAND TPHCM cho biết, trên mạng xã hội truyền thông và báo chí xuất hiện thông tin lịch xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm vào ngày 1-6-2023. Các thông tin nêu trên vừa qua chỉ là dự kiến. TAND TPHCM dự kiến kế hoạch xét xử từ ngày 1 đến ngày 5-6, quyết định xét xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng.

Do thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch xét xử trước đó. Ngoài ra vụ án có nhiều luật sư tham gia chưa được tiếp cận hồ sơ nên kế hoạch dự kiến xét xử có thay đổi. TAND TPHCM sẽ có kế hoạch xét xử chính thức và tống đạt quyết định xét xử theo đúng quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 3-2021 đến ngày 23-3-2022, Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 tài khoản Youtube, Facebook, TikTok tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp và đăng tải nhiều bài viết với nhiều nội dung chưa được kiểm chứng xúc phạm tới uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định bị can Hằng là chủ mưu, cầm đầu. Nhóm bị can Hà, Nhi, Tân, Quân là đồng phạm giúp sức. Cả 5 bị can này phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên.