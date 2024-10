Bị rút tiền trong tài khoản vì nhờ công an rởm cài đặt định danh điện tử

Ngày 15-10, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với đơn vị liên quan ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Diễn Hùng hướng dẫn anh T.Q.C. thực hiện các thủ tục lấy lại tiền bị lừa. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Trước đó, ngày 11-10, Công an xã Diễn Hùng (huyện Diễn Châu) nhận được tin báo của anh T.Q.C. (sinh năm 1971, trú trên địa bàn) về việc anh bị rút mất tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo trình bày của anh C., khoảng 10 giờ 43 phút cùng ngày, một số điện thoại lạ gọi cho anh tự xưng là Dũng, cán bộ công an, thông báo anh chưa cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Người này thông báo rằng, nếu không cài đặt mức độ 2 tài khoản ngân hàng sẽ bị khóa.

Ngay khi nhận cuộc gọi, anh C. hoàn toàn tin tưởng “anh công an” này, vì bản thân anh mới cài đặt mức độ 1. Mặt khác, anh rất lo nếu bị khóa tài khoản ngân hàng sẽ không gửi tiền được cho con đang học đại học.

Anh C. đã nhờ “anh công an” hướng dẫn cài đặt mức độ 2 và được người này đề nghị cung cấp các thông tin như: Mã số định danh, ngày tháng năm sinh, số tài khoản ngân hàng, mã OTP...

Sau khi anh C. cung cấp thông tin cá nhân, “anh công an” gọi lại “cho chúng em xin anh 55 triệu đồng nhá”, tiếp đó điện thoại anh C. báo “giao dịch thành công”.

Trong lúc hoang mang, anh C. được một người bạn đưa lên Công an xã Diễn Hùng trình báo vụ việc. Lập tức, lực lượng công an phối hợp với cán bộ Ngân hàng Viettinbank đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo, trao trả lại tiền cho anh C.

