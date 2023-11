Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Đoàn kết, đồng lòng cùng vượt qua khó khăn

"Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi người dân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh...

Tối 7-11, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tới chung vui với nhân dân thôn Vang, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2023).

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong suốt 20 năm qua, việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi người dân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh; góp phần thiết thực xây dựng và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư.

Nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được của khu dân cư thôn Vang, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Những việc làm thiết thực, cụ thể của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, mỗi địa phương đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung; xây dựng Thủ đô tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện”.

Để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội đã đề ra, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị, thời gian tới, thôn Vang tiếp tục đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thi đua lập thành tích, xây dựng khu dân cư. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp, các ngành và nhân dân cần tổ chức và tham gia thực hiện tốt các hoạt động nhằm bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng khu dân cư thôn Vang thực sự là những hạt nhân chính trị vững chắc trong hệ thống chính trị của xã Cổ Loa, huyện Đông Anh và thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng mong muốn và tin tưởng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm sau, thôn Vang sẽ có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu hơn nữa.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tặng quà chúc mừng những thành tích tiêu biểu của nhân dân thôn Vang. Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã trao tặng 15 suất quà cho 15 gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua của thôn. Huyện Đông Anh cũng tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vang Nguyễn Văn Tâm cho biết, 20 năm qua, kể từ ngày là Làng văn hóa, nhân dân thôn Vang đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết thực hiện và đạt nhiều kết quả tốt cả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhằm góp phần xây dựng xã thành phường, huyện thành quận. Đáng chú ý, đời sống nhân dân trong thôn ngày càng nâng cao. Năm 2023, toàn thôn có 424/566 hộ giàu và khá, đạt tỷ lệ 75%; thôn không có hộ nghèo, còn 1 hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố. 100% hộ gia đình có xe máy, trên 45% hộ gia đình có ô tô...

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Vang, xã Cổ Loa đã diễn ra trong không khí sôi nổi với phần văn nghệ tự biên, tự diễn của các tổ chức đoàn thể. Đây còn là dịp để bà con nhân dân thôn cùng nhìn nhận lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là 20 năm thôn Vang được công nhận là Làng văn hóa, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.