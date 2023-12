Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đọng mãi trong lòng người dân thành phố

Ngày 7-12, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2019-2023.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Từ trái qua (hàng đầu): Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự còn có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu mở đầu hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, trong những năm qua, cấp ủy và chính quyền TPHCM luôn quan tâm, quán triệt và đặt đúng vị trí, tính chất, tầm quan trọng của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đặc biệt qua 4 năm triển khai công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, công tác quân sự, quốc phòng địa phương đã không ngừng nâng cao chất lượng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tiếp tục được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao đổi với Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thành phố tiếp tục đầu tư nguồn lực lớn cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, triển khai thực hiện nhiều dự án, công trình quân sự trên địa bàn, bảo đảm phòng thủ có hiệu quả trong mọi tình huống và các hướng chiến lược. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh toàn diện, phát triển theo phương châm cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh, trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, sự phối hợp, hỗ trợ sâu sắc, toàn diện và kịp thời của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các lực lượng đứng chân cũng như các lực lượng được phân công, phối hợp đã đến TPHCM thực hiện hành động vô cùng quý báu, mang ý nghĩa rất quan trọng để góp phần để TPHCM kiểm soát dịch bệnh.

“Điều đó đã thể hiện trách nhiệm cao cả, tình nghĩa sâu sắc, mệnh lệnh của trái tim, là một minh chứng sống động về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, về mối quan hệ hợp tác, phối hợp hành động, nhất là trong những thời khắc cam go khốc liệt”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Những hình ảnh Bộ đội có mặt để cùng với nhân dân và hệ thống chính trị TPHCM giúp người dân vượt qua cơn đại dịch. “Hình ảnh đó đọng mãi trong lòng người dân thành phố”, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hội nghị lần này, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung quan trọng, trong đó công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất để phục vụ cho xây dựng các công trình, dự án lớn của quốc gia và TPHCM, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.

Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hình mới”, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, việc tiếp tục triển khai công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM là rất quan trọng và cần thiết.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây cũng chính là một trong những nội dung hội nghị thảo luận liên quan đến những vấn đề lớn của công tác phối hợp từ nay đến năm 2026. Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, hội nghị nghiên cứu, trao đổi những vấn đề cốt lỗi, trước mắt và lâu dài trên từng lĩnh vực.

Trong đó, hội nghị tập trung thảo luận về công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi với lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hội nghị cũng cho ý kiến về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng trong tình hình mới. Củng cố các tiềm lực khu vực phòng thủ; tăng cường phối hợp giữa quân đội, công an với các lực lượng chức năng trong nghiên cứu, dự báo tình hình, xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh. Triển khai cụ thể hóa quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn TPHCM.

Cùng với đó, tập trung thảo luận về công tác phối hợp nghiên cứu các ngành, lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn mà cả quân đội và TPHCM có nhu cầu. Tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách quân đội và hậu phương quân đội, giải quyết tồn đọng về chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia qua 2 thời kỳ kháng chiến cũng như bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh đến công tác chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, chính quy, tinh nhuệ, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ thành phố và cả vùng trọng điểm phía Nam, Vùng Đông Nam bộ, có chiều sâu, chất lượng.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng thời phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ thành phố.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, tăng cường lực lượng, phương tiện bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hai bên đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu”. Phối hợp tổ chức tốt công tác đón tiếp các đoàn quân sự nước ngoài đến thăm, làm việc với TPHCM và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, bảo đảm an toàn, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế…

VĂN MINH