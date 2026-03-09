Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm Trưởng Tiểu ban An ninh mạng TPHCM

Ngày 9-3, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định thành lập Tiểu ban An ninh mạng TPHCM. Theo đó, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng Tiểu ban An ninh mạng TPHCM.

Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm Phó Trưởng Tiểu Ban Thường trực.

Ảnh: VIỆT DŨNG

Các Phó Trưởng Tiểu ban gồm các đồng chí: Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tiểu ban An ninh mạng TPHCM còn có 9 Thành viên Tiểu ban gồm: Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy; Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn; Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng; Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền; Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận; Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh; Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng; Phó Giám đốc Công an TPHCM Bùi Thanh Trực và Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh.

Nhiệm vụ của Tiểu ban An ninh mạng TPHCM là thống nhất chỉ đạo, điều phối chung sự phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan có liên quan về an ninh mạng.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM chỉ đạo xử lý các vấn đề mới, còn chồng chéo, chưa được quy định hoặc vấn đề phức tạp cần sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng…

Công an TPHCM là Cơ quan Thường trực Tiểu ban An ninh mạng TPHCM.

VĂN MINH