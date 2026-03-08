Đại biểu dân cử phải đưa được tiếng nói của cơ sở đến nghị trường

Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri phường Bàn Cờ sáng 8-3. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đơn vị bầu cử số 14 gồm các ứng cử viên: Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM; Vũ Minh Huyền, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Đường sắt đô thị; Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn; Huỳnh Văn Phương (Thượng tọa Thích Thiện Quý), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động, cử tri phường Bàn Cờ đánh giá các ứng cử viên đều có trình độ, năng lực, nền tảng chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Chương trình hành động cũng thể hiện rõ quyết tâm đóng góp cho sự phát triển của đất nước và TPHCM. Nhiều nội dung đề cập những vấn đề thiết thực mà cử tri quan tâm như an sinh xã hội, giáo dục, y tế, đô thị, đạo đức xã hội...

Nêu ý kiến về vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em, cử tri Nguyễn Thị Ngọc Loan cho rằng, sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, một số cán bộ không chuyên trách nằm trong diện tinh giản, trong đó có cán bộ nữ đang trong độ tuổi nuôi con nhỏ. Theo bà Loan, khi nghỉ việc, nhiều phụ nữ gặp khó khăn về kinh tế, khó tìm việc làm mới. Do đó, bà mong những người ứng cử, nếu được tín nhiệm trở thành ĐB HĐND TPHCM, sẽ quan tâm, làm cầu nối hỗ trợ giải quyết việc làm, giúp phụ nữ được trang bị kiến thức, nâng cao tay nghề.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bàn Cờ sáng 8-3. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Thể hiện sự quan tâm, tin tưởng đối với 3 ứng cử viên nữ, cử tri Thái Kim Tuyền bày tỏ mong muốn các đại biểu nữ sẽ có nhiều đóng góp để thành phố ban hành các quyết sách đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đặc biệt, phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, quan tâm các vấn đề dân sinh như giải quyết việc làm, ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe toàn dân...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cử tri Huỳnh Gia Giang bày tỏ tâm đắc với chương trình hành động của các ứng cử viên, nhất là những cam kết về nâng cao sức khỏe người dân; phát triển kinh tế địa phương gắn với đặc thù kinh tế của thành phố; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em...

Ông Huỳnh Gia Giang gửi gắm, khi được cử tri tín nhiệm lựa chọn, các đại biểu cần có tiếng nói mang tính thực tiễn, xuất phát từ cơ sở để đưa đến nghị trường, từ đó có những nghị quyết quay trở lại phục vụ thực tiễn cơ sở.

“Tôi mong các ứng cử viên sẽ luôn có các hoạt động gắn liền với cơ sở, có tiếng nói xuất phát từ cơ sở. Và nếu được tín nhiệm, tôi mong các vị sẽ thực hiện lời hứa trước cử tri, phát huy trí tuệ, tâm huyết của người đại biểu dân cử”, ông Huỳnh Gia Giang bày tỏ.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Nhiều ý kiến của cử tri về vỉa hè, rác thải sinh hoạt, bảo hiểm y tế... cũng được nêu tại buổi tiếp xúc.

Ông Nguyễn Tấn Phát trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Thượng tọa Thích Thiện Quý trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên trân trọng tiếp thu ý kiến cử tri, đồng thời cho rằng những vấn đề được nêu đều sát thực tiễn, phản ánh đúng trăn trở của người dân và cũng là những nội dung mà các ứng cử viên đặc biệt quan tâm. Các ứng cử viên cam kết thực hiện các nội dung đã đề ra trong chương trình hành động cũng như những cam kết trước cử tri. Dù được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐB HĐND TPHCM hay không, với vị trí công tác của mình, các ứng cử viên khẳng định sẽ nỗ lực hết sức vì sự phát triển của thành phố và người dân phường Bàn Cờ.

Bà Vũ Minh Huyền trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Các ứng cử viên và cử tri phường Bàn Cờ tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 8-3. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

THÁI PHƯƠNG