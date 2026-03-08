Hơn 2.000 cử tri Thổ Châu nô nức đi bầu cử sớm

Từ 6 giờ 30 phút sáng 8-3, cử tri đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 5 khu vực bỏ phiếu.

Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thông qua lá phiếu, cử tri gửi gắm niềm tin vào các ứng cử viên, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Huỳnh Hữu Hiệp, cử tri ấp Bãi Ngự, đặc khu Thổ Châu, chia sẻ: “Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, tôi đã dành thời gian tìm hiểu về quyền, nghĩa vụ của cử tri cũng như tiểu sử, năng lực của các ứng cử viên đại biểu các cấp. Tôi kỳ vọng những đại biểu được nhân dân bầu chọn sẽ tâm huyết với sự nghiệp chung, với nhân dân, góp phần đưa đất nước, xã hội phát triển”.

Cử tri đặc khu Thổ Châu bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Là địa bàn đặc thù, cách đất liền hơn 200km đường biển, Thổ Châu được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm phù hợp điều kiện đi lại, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo.

Cử tri đặc khu Thổ Châu xem danh sách niêm yết tại nơi bỏ phiếu

Theo ghi nhận, không khí khai mạc tại tất cả điểm bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, đúng luật. Các quy định về bầu cử đã được thông báo đến cử tri, giúp cử tri nắm rõ và thực hiện đúng khi tham gia bỏ phiếu. Đại diện cử tri được tổ bầu cử mời kiểm tra hòm phiếu trước giờ bỏ phiếu theo đúng quy định.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đi bầu cử

Kiểm tra hòm phiếu trước giờ bỏ phiếu theo đúng quy định

Quang cảnh tại một khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đặc khu Thổ Châu

Theo Ủy ban Bầu cử đặc khu Thổ Châu, toàn đặc khu có 2.182 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, 2.135 cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; 721 cử tri bầu đại biểu HĐND đặc khu Thổ Châu khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

NAM KHÔI