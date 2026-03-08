Chính trị

Hơn 2.000 cử tri Thổ Châu nô nức đi bầu cử sớm

SGGPO

Từ 6 giờ 30 phút sáng 8-3, cử tri đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 5 khu vực bỏ phiếu.

ed3c9d36bac934976dd837.jpg
Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thông qua lá phiếu, cử tri gửi gắm niềm tin vào các ứng cử viên, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

0ded5cb37b4cf512ac5d.jpg
52b924f803078d59d416.jpg

Ông Huỳnh Hữu Hiệp, cử tri ấp Bãi Ngự, đặc khu Thổ Châu, chia sẻ: “Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, tôi đã dành thời gian tìm hiểu về quyền, nghĩa vụ của cử tri cũng như tiểu sử, năng lực của các ứng cử viên đại biểu các cấp. Tôi kỳ vọng những đại biểu được nhân dân bầu chọn sẽ tâm huyết với sự nghiệp chung, với nhân dân, góp phần đưa đất nước, xã hội phát triển”.

77af8aefad10234e7a01.jpg
c99279d75e28d0768939.jpg
Cử tri đặc khu Thổ Châu bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Là địa bàn đặc thù, cách đất liền hơn 200km đường biển, Thổ Châu được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm phù hợp điều kiện đi lại, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo.

565ce534c2cb4c9515da (1).jpg
Cử tri đặc khu Thổ Châu xem danh sách niêm yết tại nơi bỏ phiếu

Theo ghi nhận, không khí khai mạc tại tất cả điểm bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, đúng luật. Các quy định về bầu cử đã được thông báo đến cử tri, giúp cử tri nắm rõ và thực hiện đúng khi tham gia bỏ phiếu. Đại diện cử tri được tổ bầu cử mời kiểm tra hòm phiếu trước giờ bỏ phiếu theo đúng quy định.

beef59877e78f026a969.jpg
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đi bầu cử
7dc169a84e57c0099946.jpg
Kiểm tra hòm phiếu trước giờ bỏ phiếu theo đúng quy định
e1ce57a67059fe07a748.jpg
Quang cảnh tại một khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đặc khu Thổ Châu

Theo Ủy ban Bầu cử đặc khu Thổ Châu, toàn đặc khu có 2.182 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, 2.135 cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; 721 cử tri bầu đại biểu HĐND đặc khu Thổ Châu khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

NAM KHÔI

Từ khóa

Bỏ phiếu Đặc khu Thổ Châu An Giang

