Triển khai đồng bộ các phương án giữ vững an ninh, trật tự cho ngày bầu cử

TPHCM tiếp tục tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau thời gian bầu cử.

Quang cảnh tại buổi kiểm tra, giám sát

Chiều 9-3, Đoàn công tác số 2 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, trên địa bàn TPHCM. Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng Bầu cử quốc gia, làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, cho biết, công tác rà soát, thống kê danh sách cử tri được lực lượng Công an TPHCM nỗ lực thực hiện, cập nhật liên tục đến trước ngày bầu cử.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi làm việc

Một số phường, xã của TPHCM có nhiều điểm bỏ phiếu, song lực lượng Công an, Quân sự đã có sự phối hợp tốt để đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại tất cả các điểm bỏ phiếu. Cùng với đó, thành phố đã triển khai tập huấn cho lực lượng thực hiện công tác bầu cử tại địa phương để đảm bảo thông suốt.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Ủy ban Bầu cử TPHCM, cho biết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, không xảy ra các tình huống phức tạp.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp, công tác nắm bắt tình hình trong nhân dân. Đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra làm việc với các phường, xã, đặc khu để đánh giá tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn, các điểm bỏ phiếu; bố trí lực lượng y tế, phương án đảm bảo an ninh… Công an TPHCM đã mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau ngày bầu cử.

Ủy ban Bầu cử TPHCM tiếp tục kiểm tra, đánh giá tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau thời gian bầu cử. Đồng thời tăng cường công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát từ xa, từ sớm các loại tội phạm.

Đồng chí Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tuần tra, kiểm soát chặt các địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan trật tự an toàn xã hội, phục vụ thực hiện thành công cuộc bầu cử. Thành phố thường xuyên rà soát nhân khẩu, trạng thái cư trú của người dân để phục vụ công tác lập danh sách cử tri, nhất là các khu vực có biến động như nhà trọ, khu công nghiệp, khu chế xuất… để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Tấn Tới ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ủy ban Bầu cử TPHCM và các lực lượng trong công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thượng tướng Lê Tấn Tới phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí đề nghị Ủy ban Bầu cử TPHCM tiếp tục phát huy kết quả đạt được; rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, không để xảy ra sơ hở, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí lưu ý các cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động rà soát, nắm bắt tình hình; làm tốt công tác tuyên truyền, công khai danh sách người ứng cử, cử tri để tạo thuận lợi cho cử tri khi tham gia bầu cử.

NGÔ BÌNH