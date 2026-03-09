Cử tri quan tâm đầu tư hạ tầng kết nối, nâng cao chất lượng sống

Sáng 9-3, những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 1) có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại phường Thủ Dầu Một.

Tại hội nghị, những người ứng cử đã trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri địa phương. Nội dung tập trung việc phát huy vai trò người đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 ( đ ơn vị bầu cử số 1)

Người ứng cử bày tỏ quyết tâm, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ nỗ lực hành động với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn để tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp tình hình phát triển của địa phương.

Người ứng cử ĐBQH Nguyễn Thế Duy nhấn mạnh các giải pháp đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân

Bên cạnh đó, người ứng cử cũng nhấn mạnh việc xây dựng môi trường hành chính minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cùng các chính sách an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế, hạ tầng đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Qua đó, góp phần xây dựng phường Thủ Dầu Một nói riêng và TPHCM nói chung ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Người ứng cử ĐB HĐND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trình bày chương trình hành động

Cử tri Nguyễn Văn Nem, khu phố Chánh Nghĩa 4 cho biết: “Tôi kỳ vọng những người ứng cử khi trúng cử sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, bám sát chương trình hành động đã đề ra, quan tâm nhiều hơn đến các lĩnh vực như y tế, giáo dục, an sinh xã hội và đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ đời sống người dân”.

Người ứng cử ĐB HĐND TPHCM Nguyễn Thu Cúc đưa ra giải pháp cụ thể, từ lắng nghe, giải đáp kịp thời các thắc mắc đến tạo sinh kế cho người dân

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, người ứng cử ĐB HĐND TPHCM Nguyễn Thu Cúc cho rằng, xây dựng đô thị văn minh không chỉ bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn mà phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Theo bà, đó có thể là việc trả lời đúng hẹn một thắc mắc, kiến nghị của cử tri hoặc giải quyết nhanh chóng, thuận lợi các thủ tục hành chính cho người dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bà sẽ tiếp tục đề xuất nhiều mô hình, giải pháp thiết thực nhằm phục vụ người dân tốt hơn, đặc biệt là tiểu thương, người lao động và các đối tượng chính sách, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thông tin về những kết quả HĐND TPHCM đạt được trong thời gian qua

Người ứng cử ĐBQH Nguyễn Thế Duy cho biết, phường Thủ Dầu Một là đô thị có bề dày lịch sử gần 200 năm hình thành và phát triển bên bờ sông Sài Gòn, việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kết nối, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích đô thị và thúc đẩy giao thương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Người ứng cử ĐBQH, HĐND TPHCM Võ Văn Minh cũng thông tin thêm về kết quả hoạt động của HĐND TPHCM trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, trong bối cảnh yêu cầu phát triển mới của thành phố, hoạt động của HĐND Thành phố không ngừng đổi mới, bảo đảm tính liên tục và thống nhất của hệ thống chính sách, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành linh hoạt, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trò chuyện cùng cử tri tại buổi tiếp xúc

Gần đây, HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết 260 với gần 10 chính sách dành cho người dân thành phố, trong đó có nhiều chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ các đối tượng yếu thế, phát triển nhà ở xã hội, chăm lo đời sống công nhân, người lao động. Những chính sách này góp phần bảo đảm công bằng xã hội, ổn định đời sống và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền.

Nếu được cử tri tín nhiệm, người ứng cử Võ Văn Minh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát của đại biểu, gắn chặt với việc giải trình, tái giám sát và theo dõi việc thực hiện các kết luận sau giám sát; chú trọng công tác tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Đơn vị bầu cử số 1 có 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI gồm: Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Dương Long Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi Group, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh. Đơn vị bầu cử số 1 có các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM gồm: Nguyễn Khoa Diệu An, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Lê Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Thuận An; Nguyễn Ngọc Thiên Kim, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Thủ Dầu Một.

TÂM TRANG - MINH DUY