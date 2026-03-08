Chính trị

Nhiều đảo thuộc đặc khu Trường Sa bầu cử sớm

Sáng 8-3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sớm hơn 1 tuần so với ngày bầu cử toàn quốc 15-3.

Thông tin trên được đại diện Quân chủng Hải quân cho biết sáng cùng ngày. Theo đó, ngoài các khu vực bỏ phiếu tổ chức bầu cử sớm, riêng khu vực bỏ phiếu đảo Trường Sa sẽ bầu cử vào ngày 15-3 cùng với cả nước và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Sinh Tồn tham dự bầu cử. Ảnh: ĐỨC THU

Tham dự tại khu vực bỏ phiếu đảo Sinh Tồn có Đại tá Bùi Quang Thuyên, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; đại diện các cơ quan Vùng 4, Lữ đoàn 146 cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Sinh Tồn.

1.jpg
Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn phát biểu khai mạc bầu cử. Ảnh: ĐỨC THU

Phát biểu khai mạc bầu cử, Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7, đặc khu Trường Sa, nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; là ngày hội của toàn dân, khi mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

4.jpg
Nhân dân trên đảo Sinh Tồn lựa chọn đại biểu của mình. Ảnh: ĐỨC THU

Theo đại diện Quân chủng Hải quân, UBND đặc khu Trường Sa đã thành lập 6 ban bầu cử với 54 thành viên, 21 tổ bầu cử với 189 thành viên, cùng các tiểu ban giúp việc về tuyên truyền, bảo đảm cơ sở vật chất, giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế.

Để thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, Ủy ban Bầu cử đặc khu đã phối hợp với Vùng 4 Hải quân tổ chức 2 chuyến tàu theo 2 hướng ra các đảo, bảo đảm đầy đủ vật chất cho các khu vực bỏ phiếu.

3.jpg
Các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn tham gia bầu cử. Ảnh: ĐỨC THU

Đặc khu Trường Sa là địa bàn cách trở về địa lý, chịu tác động trực tiếp của thời tiết, khí hậu khắc nghiệt; cử tri gồm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sinh sống trên các đảo và ngư dân khai thác hải sản trong khu vực. Việc tổ chức bầu cử sớm không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước mà còn phù hợp với điều kiện công tác, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

6.jpg
Chiến sĩ, nhân dân tham gia bỏ phiếu. Ảnh: ĐỨC THU

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, xa đất liền, cử tri vẫn cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; được tham gia đầy đủ vào các sự kiện chính trị chung của đất nước, qua đó củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa biển, đảo với đất liền, giữa tiền tiêu Tổ quốc với hậu phương lớn.

>> Quân và dân trên một số đảo thuộc Đặc khu Trường Sa tham gia bầu cử sớm:

z7598587090479_06af0e3f06d3b4d5637abb1ef77aa04f.jpg
z7598587090480_3ff7cef78e63eafaee78edc81cafa830.jpg
z7598587140459_f925658c60aa87fbc37b61b9754b2566.jpg
z7598587140498_b242226d3d5b46eaeb08c76a818ce90a.jpg
z7598587140532_869e3c4a64c430f96bc795f32a6e880b.jpg
z7598587140558_edeeee796d80da1abd41faeba27fa522.jpg
z7598587189788_e4915ddbc7c38ebd81534662ff9b2e87.jpg
z7598587189819_e01a5b56d401f6b305f3a7924b2b30d7.jpg
z7598587189864_dddf2bcf51f479a1f139e6afeba3173a.jpg
z7598587189902_67135427a7a6de49479a403632f43649.jpg
z7598587238811_053c8f12ea455b44afee031697e274a6.jpg
z7598587238846_0e1ca89e91c9ed3c64cb39a3cc8d4674.jpg
z7598587238920_77a3a151f9204f6812df6017b8741c69.jpg
z7598587289855_32561916a96826e38c3d057f94f7e46d.jpg
z7598587289914_55d3acdfefe990ec832f0c10ecc5622a.jpg
ĐỖ TRUNG - HIẾU GIANG - ĐỨC THU

