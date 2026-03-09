Đảm bảo cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI đạt hiệu quả cao nhất

Chiều 9-3, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 9-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và bước đầu thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề tổng thể về tổ chức bộ máy và kế hoạch phát triển 5 năm của nhiệm kỳ.

Khác với thông lệ các nhiệm kỳ trước, ngay tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua một số dự án luật và nghị quyết quan trọng, thay vì chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cùng trao đổi thẳng thắn, đề xuất cụ thể những vấn đề cần lưu ý và cách làm phù hợp về mặt thời gian, chương trình, nội dung, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đến nay, đã có 9 tài liệu (gồm 8 hồ sơ dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 1 báo cáo) được gửi đến các cơ quan của Quốc hội. Đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật mà Chính phủ dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất nhưng đến nay chưa có hồ sơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội trước ngày 12-3. Đối với các nội dung trước đây chưa có trong chương trình xây dựng pháp luật nhưng nay cần bổ sung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, chậm nhất phải hoàn thành hồ sơ trước ngày 11-4, thời điểm kết thúc đợt 1 của kỳ họp, để bảo đảm đủ thời gian thẩm tra, cho ý kiến và trình Quốc hội thảo luận ngay từ ngày đầu của đợt 2, dự kiến bắt đầu từ ngày 20-4.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong quá trình soạn thảo, thẩm tra, chỉnh lý và hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Chia sẻ với Chính phủ trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng, nhất là giá xăng dầu, Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua thông tin báo chí, những ngày gần đây, một số người dân đã mua xăng dầu để dự trữ. Việc tích trữ xăng dầu nếu không được quản lý tốt có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ dẫn đến cháy nổ tại hộ gia đình hoặc khu dân cư. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với các báo cáo và ý kiến của các thành viên Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ trong thời gian qua.

Theo Thủ tướng, sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua rất chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả. Hai bên ngày càng gắn bó, thống nhất về tư tưởng và đồng thuận trong hành động.

“Thay mặt Chính phủ, tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các thành viên Quốc hội luôn nỗ lực cùng Chính phủ giải quyết những khó khăn, vướng mắc do thực tiễn đặt ra, do yêu cầu của nhân dân và chỉ đạo của Đảng. Nhiều đạo luật then chốt đã được tán thành, thống nhất, thông qua và hiện nay đang vận hành tốt. Nếu không tháo gỡ được thì rất khó khăn trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số...", Thủ tướng nhấn mạnh.

ANH PHƯƠNG - PHƯƠNG DUNG