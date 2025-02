Bịn rịn giây phút chia tay

Tân binh nhập ngũ, đảng viên trẻ Lê Thị Hoài Thu phát biểu cảm nghĩ hăng hái lên đường nhập ngũ

Hòa cùng không khí náo nức của Ngày hội tòng quân trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025, tiễn những người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao cả góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

185 tân binh huyện Bù Đăng chuẩn bị lên đường nhập ngũ với hành trang ba lô, áo lính

Đợt tuyển quân 2025, huyện Bù Đăng có 185 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự về 4 đơn vị: Lữ đoàn Đặc công 429, Trung đoàn 271, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh, trong đó có 4 đảng viên: 3 chính thức và 1 dự bị.

Đại diện tân binh nhập ngũ, đảng viên trẻ Lê Thị Hoài Thu ở thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn, tốt nghiệp Trường Đại học Y dược được hai năm, tình nguyện viết đơn nhập ngũ, chia sẻ: "Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của thế hệ thanh niên đối với Tổ quốc, đối với sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha, ông đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc, để thế hệ hôm nay có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc".

Giây phút chia tay mang theo những giọt nước mắt của người thân đong đầy cảm xúc

Người thân của các tân binh đến tiễn chân, trao những cái ôm ân tình, lưu luyến, kèm những lời chúc bình an

Tân binh Trương Văn Hào ở thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hứa quyết tâm hoàn thành tốt trách nhiệm, nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu học tập rèn luyện tốt, không phụ lòng tin yêu của lãnh đạo địa phương và gia đình.

Nụ cười, ánh mắt và những cái vẫy tay xa dần, hồn nhiên của người lính trẻ, dù phải xa gia đình, nhưng luôn mang trong tim tình yêu thương và niềm tự hào về Tổ quốc

PHÚ QUANG