Bình Dương: Khai mạc Lễ hội Mùa trái chín năm 2024

Tối 15-6, Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 với chủ đề “Lái Thiêu mùa hẹn” chính thức khai mạc tại sân khấu chính của lễ hội, thuộc phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và TP Thuận An tại đêm khai mạc

Tham dự khai mạc lễ hội có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; lãnh đạo các tỉnh, thành Đông – Tây Nam bộ cùng đông đảo người dân địa phương.

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, với mong muốn góp phần xây dựng một thương hiệu mang tính chất truyền thống của địa phương; là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, người Bình Dương và những sản phẩm trái cây đặc sản trên địa bàn tỉnh nói chung và vườn cây ăn trái Lái Thiêu nói riêng đến với du khách. Đồng thời, thông qua các hoạt động của lễ hội để giới thiệu hình ảnh tươi đẹp của vùng đô thị sinh thái Thuận An gắn với hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái vườn, góp phần phát triển loại hình du lịch sinh thái vườn của tỉnh. Lễ hội cũng là dịp tạo điều kiện để các địa phương trong và ngoài tỉnh có cơ hội giao lưu, tìm hiểu, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng và từng địa phương.



Đêm khai mạc với chương trình sân khấu hóa đặc sắc có chủ đề “Hương Sắc Bình Dương”, gồm 3 phần: “Bình Dương đất ấm - tình người”; “Lái Thiêu mùa hẹn” và “Bình Dương ngời sáng tương lai”.

Mở đầu chương trình với phần hát múa “Xuôi về đất Thủ” sử dụng ngôn ngữ múa dân gian thể hiện hình ảnh đoàn người di cư về vùng đất mới, hình ảnh lao động khai hoang, vỡ đất đầy gian nan, vất vả nhưng tràn đầy niềm tin hướng đến tương lai. Tiếp theo là các tiết mục đơn ca, song ca và tốp ca nam nữ gồm: Các tiết mục Tình quê, Trên bến dưới thuyền, Cầu Ngang mùa hẹn, Múa trái chín, Em Là con gái Lái Thiêu…

Ngoài chương trình văn nghệ, lễ hội có khoảng 120 gian hàng trưng bày trái cây tạo hình nghệ thuật; bày trí trái cây tươi và các sản phẩm chế biến từ trái cây, cây giống cây ăn trái; trưng bày hoa lan, chim cảnh, bán sản phẩm gốm sứ, sơn mài và bày bán các món ăn, thức uống đặc trưng của Bình Dương, cũng như các vùng miền trên cả nước, thu hút hàng ngàn người dân, khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan.



Ngoài ra, nằm trong khuôn khổ của lễ hội, sáng 15-6, tại khu vực Cầu Ngang, phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã diễn ra Giải việt dã chủ đề "Cung đường mùa trái chín” thu hút gần 3.000 vận động viên là cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Các vận động viên tham gia chạy bộ qua các cung đường thuộc phường Hưng Định, phường An Thạnh và xã An Sơn.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội đặc biệt nhấn mạnh, trong những năm qua, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh còn rất quan tâm đến việc giữ gìn, phát triển vườn cây ăn trái gắn với phát triển dịch vụ du lịch trên cơ sở tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong tỉnh, trong đó đã chú trọng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao, duy trì các vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản truyền thống của các địa phương như: Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và đặc biệt là vườn cây ăn trái Lái Thiêu của TP Thuận An.

Vì vậy, việc tổ chức Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 là một sự kiện khẳng định chủ trương đúng đắn trên của tỉnh. Bên cạnh phục vụ nhu cầu thưởng thức trái cây đặc sản của vùng đất Lái Thiêu trù phú, lễ hội sẽ nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc giữ gìn vườn cây, bảo tồn nguồn gene quý của các loại cây ăn quả; hướng đến mục đích khôi phục thương hiệu “vườn cây ăn trái Lái Thiêu” với bề dày truyền thống gắn với chiều dài lịch sử của tỉnh Bình Dương.

Nhân dịp này, UBND tỉnh kêu gọi các hộ nông dân nhà vườn trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực để cùng với chính quyền địa phương tiếp tục duy trì, phát triển vườn cây ăn trái đặc sản quý báu của địa phương. Đặc biệt, bà con cần thay đổi tư duy, hình thức kinh doanh, thân thiện trong phục vụ du khách, góp phần giữ gìn và xây dựng một hình ảnh thân thiện, nhiệt tình, mến khách để ngày càng thu hút nhiều du khách đến với vùng đất Lái Thiêu nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.

XUÂN TRUNG