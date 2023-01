Bình Dương: Nhiều công ty dược kiện đòi hàng trăm tỷ đồng tiền thiết bị chống dịch

Tối 5-1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, liên quan tới quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố thêm 2 bị can.