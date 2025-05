Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ nổ nhà dân ở TP Thủ Đức

Anh H.A.D. (sinh năm 2002) là 1 trong số 3 nạn nhân trong vụ nổ ở nhà dân tại TP Thủ Đức (TPHCM), dù được các y bác sĩ điều trị tích cực nhưng đã không qua khỏi.

Nghi phạm Huỳnh Minh Trung tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ “Sau tiếng nổ, 3 người thương vong ở TP Thủ Đức” như Báo SGGP đã thông tin, chiều 11-5, Công an TPHCM cho biết, anh H.A.D. (sinh năm 2002) dù được điều trị trị tích cực ở bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Như vậy đến nay, cả 3 nạn nhân liên quan tới vụ án này đều đã tử vong. Hiện, công an cũng đang tạm giữ Huỳnh Minh Trung (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Bình Phước) là nghi phạm gây án.

Công an lấy lời khai Huỳnh Minh Trung

Trung khai là người đã tưới xăng đốt căn nhà do bà N.T.T. (sinh năm 1977) thuê tại đường 182 (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Trung thừa nhận là do ghen tuông nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết bà.

Công an có mặt tại hiện trường

Sáng 10-5, Trung chuẩn bị can chứa xăng đi tới căn nhà trọ của bà T.. Khi tới đây, Trung thấy ông N.V.H. (sinh năm 1975) đang sửa nhà cho bà này nên 2 bên cự cãi.

Sau đó, Trung đã cầm bình xăng tạt vào phòng, châm lửa đốt rồi tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy. Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được Trung khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Phước.

CHÍ THẠCH