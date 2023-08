Bình Dương nỗ lực đảm bảo trường lớp trong năm học mới

Dự báo, năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bình Dương có tổng số học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, GDTX là khoảng 548.093 học sinh, tăng thêm 37.232 học sinh so với năm học 2022-2023.

Bình Dương là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc top đầu cả nước, kéo theo đó là mức tăng dân số cơ học, số học sinh tăng thêm hàng năm khá lớn nên việc đáp ứng trường lớp học đầy đủ là một thách thức.

Những năm qua, tỉnh Bình Dương đã phải rất nỗ lực đầu tư liên tục cho cơ sở vật chất trường lớp để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh các cấp học và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Tăng thêm hơn 37.200 học sinh

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương, dự báo trong năm học 2023-2024, toàn tỉnh có tổng số học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, GDTX là khoảng 548.093 học sinh, tăng thêm 37.232 học sinh so với năm học 2022-2023, trong đó, khối công lập tăng 23.273 học sinh và khối ngoài công lập tăng 13.959 học sinh, tăng nhiều nhất là tại các địa bàn TP Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An.

Tại TP Thủ Dầu Một, dự báo số học sinh ra lớp từ mầm non đến trung học cơ sở là gần 75.600 học sinh, trong đó số học sinh tuyển mới bậc học mầm non công lập và các khối lớp 1, lớp 6 là gần 19.600 học sinh/547 nhóm lớp, tăng 28 lớp với 1.839 học sinh so với năm trước. Trong đó, học sinh khối lớp 1 tăng 12 lớp với 360 học sinh so với năm trước và học sinh dự tuyển vào lớp 6 tăng 16 lớp với 1.062 học sinh.

Trong khi đó, TP Thuận An, tổng số học sinh trên địa bàn khá đông và trong năm học mới tăng thêm gần 2.000 em, nhất là ở bậc Mầm non và lớp 1 và để đáp ứng với số lượng học sinh tăng cao như hiện nay thì cần phải xây dựng mới thêm 15 trường học, chưa tính các trường học đang được đầu tư xây dựng. Nhiều trường học có số học sinh/lớp vượt cao so với quy định, cùng đó không ít trường phải giảm lớp học 2 buổi/ngày, có nhiều trường chỉ dạy học 1 buổi/ngày đối với lớp 1, 2, 3, đã ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 về thời gian, thời lượng học tập.

Nỗ lực đầu tư mới trường học

Năm học 2022-2023 là năm thứ 3 ngành GD-ĐT tỉnh triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới theo lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, việc đảm bảo đủ trường học được quan tâm hàng đầu.

Để tránh tình trạng mỗi lớp có quá đông học sinh vì thiếu cơ sở vật chất, tỉnh Bình Dương đã quan tâm, đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trường lớp học để đảm bảo đáp ứng được hết số lượng học sinh tăng trong năm học 2023-2024.

Hiện, toàn tỉnh có hơn 700 trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với 100% trường học trên địa bàn được xây dựng kiên cố, trong đó có 315 trường, trung tâm công lập được lầu hóa, đạt tỷ lệ 80,35% và dự kiến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm 19 công trình trường công lập được hoàn thành gồm xây mới, nâng cấp và cải tạo với tổng mức đầu tư trên 2.101 tỷ đồng, đáng kể nhất là tại TP Thuận An với 4 trường được xây mới và đầu tư nâng cấp, như: Trường Tiểu học An Phú 2, Trường THCS Bình Chuẩn (giai đoạn 2), Trường THCS Phú Long (giai đoạn 2), mở rộng Trường THPT Trịnh Hoài Đức. TP Thủ Dầu Một cũng đã thi công cải tạo 11 công trình trường học, triển khai sửa chữa hàng chục cơ sở giáo dục khác để chuẩn bị cho năm học mới. Đến nay, hệ thống trường, lớp các cấp học của tỉnh đã đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập cho con em trên địa bàn tỉnh, là điều kiện quan trọng để Bình Dương đạt chuẩn quốc gia xóa mù chữ mức độ 2, hoàn thành xóa mù chữ; đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và đạt tiêu chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Đặc biệt, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, cụ thể: trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bình Dương vươn lên vị trí thứ 2 toàn quốc, riêng tổng 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ là 20,97 điểm, dẫn đầu cả nước. Năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh Bình Dương đạt 99,76%, trong đó: tỷ lệ tốt nghiệp THPT công lập đạt 99,97%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT tư thục đạt 100% và tỷ lệ tốt nghiệp Giáo dục thường xuyên đạt 99,06%.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, lãnh đạo tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục bởi đây là cơ sở quan trọng góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong tương lai. Các vấn đề khó khăn của ngành giáo dục như thiếu giáo viên, trang bị mới cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, các sở, ngành, địa phương, các sở ngành của tỉnh đang xây dựng kế hoạch cụ thể, từng bước đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh.