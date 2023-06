Bình Dương quy định hợp, tách thửa đất

Sáng 12-6, trao đổi với phóng viên, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, liên quan vụ việc nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở 2 công an xã ở Đắk Lắk, công an đã bắt giữ được tổng số 22 nghi phạm.