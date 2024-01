Bình Dương: Xử phạt chủ chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy đã để dân vào ở

UBND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (Công ty Hà An) 90 triệu đồng vì có hành vi “Đưa bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định”.

Theo đó, dự án căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết (tên thương mại Opal Skyline) tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An do Công ty Hà An làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích hơn 1ha, bao gồm 2 block cao 36 tầng với 1.530 căn hộ từ 1 -3 phòng ngủ, hiện đã có nhiều căn hộ có người ở dù đến nay dự án chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, chưa đủ điều kiện để cho dân vào ở theo quy định.

Nhiều căn hộ đã có người ở dù dự án chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Cùng với quyết định xử lý vi phạm hành chính, chính quyền địa phương cũng yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục hậu quả trong thời gian 2 tháng, tổ chức nghiệm thu bộ phận công trình, hạng mục công trình đã đưa vào sử dụng.

Đáng chú ý, quyết định xử phạt của UBND TP Thuận An cũng yêu cầu Công ty Hà An phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty Hà An không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

XUÂN TRUNG