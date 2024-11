Bình Phước: Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 150kg pháo lậu

Thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, sáng 2-11, đơn vị phối hợp với Công an huyện Bù Đốp và các lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển gần 150kg pháo nổ trái phép.

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Hai đối tượng đang bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu gồm: Phạm Quang Vinh (sinh năm 1982) và Phạm Tiến Tài (sinh năm 1979), cùng ngụ phường 15, quận Tân Bình, TPHCM.

Đối tượng Phạm Tiến Tài lúc bị bắt giữ

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30, ngày 2-11, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn tại khu vực ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tổ tuần tra Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an huyện Bù Đốp, Công an xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hoàng Diệu phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Đối tượng Phạm Quang Vinh lúc bị bắt giữ

Tiến hành kiểm tra, các lực phát hiện trên xe gắn máy biển số 59T2-40259, do Phạm Tiến Tài điều khiển và xe gắn biển số 71 B4-264.59, do Phạm Quang Vinh điều khiển chở 4 giỏ nhựa màu xanh, bên trong chứa các khối hình hộp ký hiệu “KS4-4911 BILLION TIME Made in China” có trọng lượng 149,6kg.

Hai đối tượng khai số tang vật trên là pháo nổ được cả hai mua từ Campuchia về bán kiếm lời. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 2 đối tượng trên, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật đưa để điều tra, xử lý.

BÙI LIÊM