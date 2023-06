Bình Phước: Khởi công xây dựng công trình văn hóa, thể dục thể thao, khu vui chơi thiếu nhi tại Giáo xứ An Khương

Sáng 20-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, UBND huyện Hớn Quản và Giáo xứ An Khương đã tổ chức khởi công xây dựng công trình văn hóa, thể dục thể thao, khu vui chơi thiếu nhi tại Giáo xứ An Khương, xã An Khương, huyện Hớn Quản.