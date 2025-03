Bình Thuận: Đối tượng bị Interpol truy nã quốc tế trở về đầu thú

Sáng 25-3, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đối tượng Mìu Nhịt Y (sinh năm 1989, ngụ xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã trở về nước đầu thú sau khi bị truy nã quốc tế.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 14-7-2014, Mìu Nhịt Y điều khiển xe mô tô cá nhân va chạm với người đi bộ gây tai nạn, hậu quả làm người này tử vong. Sau đó, Mìu Nhịt Y trốn sang Đài Loan sinh sống, thay tên đổi họ, tạo vỏ bọc vững chắc để trốn tránh cơ quan chức năng.

Đối tượng Mìu Nhịt Y (ngụ tỉnh Bình Thuận) trở về đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Mìu Nhịt Y về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông”. Sau khi xác định Y đã xuất cảnh, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với Mìu Nhịt Y.

Đến nay, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thông qua kênh ngoại giao đã vận động được đối tượng Mìu Nhịt Y về nước để đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

NGUYỄN TIẾN