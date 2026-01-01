Bình yên từ những đêm trắng...

Trong đêm khuya, khi người dân TPHCM đã chìm vào giấc ngủ, thì lực lượng công an vẫn lặng lẽ xuống đường để giữ bình yên cho đường phố.

16 năm đón giao thừa ngoài đường

Trước trụ sở Công an phường Nhiêu Lộc, Đại úy Nguyễn Khánh Hòa đặt nón bảo hiểm lên xe, nhìn nhanh đồng hồ rồi gọi về nhà: “Con ngủ chưa em? Mấy mẹ con ngủ ngon nhé”. Anh dặn thêm mấy câu rồi cúp máy, bước nhanh vào đội hình. Ca trực bắt đầu. Đêm nay, tổ tuần tra gồm 2 cán bộ công an, 2 dân quân tự vệ và 4 thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Lịch tuần tra chia theo kế hoạch, mỗi ca 4 tiếng, ca 1 từ 19 giờ đến 23 giờ và ca 2 từ 0 giờ đến 4 giờ sáng.

Tổ tuần tra Công an phường Nhiêu Lộc (TPHCM) kiểm tra hành chính một trường hợp trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn. Ảnh: THU HOÀI

Chúng tôi theo chân tổ tuần tra bắt đầu xuất phát lúc 22 giờ. Trời đã về khuya nhưng phố xá, hàng quán còn nhộn nhịp. Trên đường, tổ tuần tra chủ động quan sát, tiếp cận những trường hợp có biểu hiện nghi vấn. Từ cung đường nhiều hàng quán như Hoàng Sa, Trường Sa…, xe vòng vào các hẻm trên đường Lê Văn Sỹ, Trần Quang Diệu… Không chỉ các trục đường lớn, hẻm nhỏ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tụ tập gây mất trật tự, mâu thuẫn phát sinh, các đối tượng tìm chỗ khuất để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đến khu vực ga Sài Gòn, tổ tuần tra đi mấy vòng quan sát kỹ hơn khu vực ga. Đại úy Nguyễn Khánh Hòa kể, tháng 9 vừa qua, trong lúc tuần tra, tổ công tác đã kịp thời khống chế, bắt giữ một đối tượng mang theo súng quân dụng và dao để gây rối trong khu vực ga. Càng gần tết, nhu cầu mua bán, đi lại, tụ tập nhiều hơn; nguy cơ trộm cắp, gây rối, vi phạm trật tự an toàn xã hội… cũng tăng theo. Vì vậy, công tác tuần tra càng phải siết chặt kiểm tra, xử lý.

16 năm trong ngành, trải qua nhiều đơn vị khác nhau, Đại úy Nguyễn Khánh Hòa đã quen với giờ giấc đi sớm, về muộn. Một ngày của anh có thể bắt đầu khi vợ con chưa thức dậy và kết thúc lúc con đã ngủ say. Có những giai đoạn anh ngủ ở đơn vị nhiều hơn ở nhà. “16 năm nay, tôi chưa đón giao thừa ở nhà lần nào”, anh cười và chia sẻ, vợ con luôn động viên, tiếp sức để anh yên tâm làm nhiệm vụ.

Hết ca, tổ tuần tra quay lại trụ sở khi phố đã bớt ánh đèn, một vài hàng quán bắt đầu dọn dẹp và người dân vẫn ngủ yên sau những cánh cửa khép.

Kịp thời hỗ trợ người dân

Đêm tiếp theo, chúng tôi theo chân ca tuần tra của Công an phường Tam Thắng do Thiếu tá Đinh Bá Vỹ làm Tổ trưởng. Xe lăn bánh, tổ tuần tra cơ động qua các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn An Ninh, Lương Thế Vinh, 2-9… Hơn 22 giờ 30, khi đến khu Đại An, lực lượng phát hiện một nhóm thanh niên nam, nữ ngồi nói chuyện bên bờ kè. Thiếu tá Vỹ cùng tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính và nhẹ nhàng nhắc nhở: “Khuya rồi, các cháu nên về nghỉ sớm, ngồi nơi vắng vẻ thế này không an toàn”. Nhóm thanh niên chấp hành, nhanh chóng rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho khu vực.

Khi xe tuần tra di chuyển vào khu vực Bàu Trũng - nơi tập trung đông dân cư, các dãy nhà trọ và cơ sở lưu trú đan xen phức tạp, Thiếu tá Đinh Bá Vỹ chia sẻ: “Chỉ vài hôm trước, trong quá trình tuần tra đêm tại khu vực này, anh em đã phát hiện và xử lý 5 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một phòng trọ”. Ánh đèn xe tuần tra chầm chậm quét qua từng con hẻm nhỏ, từng mái nhà, soi rõ những cánh cửa còn khép hờ, những khoảng sân vẫn le lói ánh đèn đêm. Tại các khu dân cư, tổ công tác dừng lại nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản. Những lời dặn dò “nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ”, “xe máy nên đưa vào trong nhà cho an toàn”, được các cán bộ ân cần trao gửi. Không ít người dân gật đầu cảm ơn, có người vội vàng quay lại kiểm tra ổ khóa.

Hai mô hình mới được kỳ vọng tạo hiệu quả kép trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại phường Nhiêu Lộc là mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng Nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân”; Mô hình “SOS an ninh, trật tự” được triển khai thông qua ứng dụng điện thoại thông minh, cho phép người dân gửi tin báo tội phạm hoặc các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự kèm định vị và hình ảnh trực tiếp đến lực lượng công an…

Song song với công tác tuần tra, nhắc nhở, tổ công tác tiến hành kiểm tra lưu trú tại một số nhà trọ, cơ sở cho thuê phòng trên địa bàn. Các cán bộ đối chiếu thông tin tạm trú, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện đầy đủ việc khai báo, đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm.

Trong tiết se lạnh đặc trưng của những ngày cuối năm, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Trần Ngọc Trung, Phó Trưởng Công an phường Phước Thắng, ca tuần tra đêm được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, bao phủ toàn bộ địa bàn phường. Khoảng 22 giờ ngày 24-12, khi tổ tuần tra di chuyển đến khu vực ngã ba đường Trường Sa - quốc lộ 51 (phường Phước Thắng), thì phát hiện 2 người điều khiển môtô bị té ngã giữa đường. Chiếc xe nằm sõng soài, một người bị xây xát nhẹ, người còn lại đau vùng lưng, không thể tự đứng dậy. Ngay lập tức, tổ tuần tra dừng xe, một cán bộ bảo đảm an toàn giao thông khu vực, trong khi các cán bộ khác kiểm tra tình trạng sức khỏe, trấn an tinh thần 2 nạn nhân. Nhận thấy cần đưa đi cấp cứu kịp thời, tổ tuần tra nhanh chóng đưa người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Bàn giao người bị thương cho đội ngũ y bác sĩ xong, tổ tuần tra lặng lẽ quay lại tuyến đường, tiếp tục nhiệm vụ giữ bình yên trong đêm.

VĂN ANH - THU HOÀI