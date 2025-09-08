Bộ đội Biên phòng TPHCM đồng hành cùng học sinh xã đảo Thạnh An

Ngày 8-9, Đồn Biên phòng Thạnh An (Bộ đội Biên phòng TPHCM) phối hợp với UBND xã Thạnh An và trường THCS – THPT Thạnh An tổ chức ra mắt mô hình “Đồng hành cùng học sinh xã đảo”.

Đại diện các đơn vị, nhà hảo tâm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Nội dung trọng tâm của mô hình là chương trình “Bữa ăn cùng em đến trường” và chương trình “Đồng hành mùa thi từ biển đảo” thực hiện từ năm học 2025 – 2026.

Chương trình được tổ chức tại Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng Đồn Biên phòng Thạnh An, trong quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trực tiếp chăm lo bữa ăn, chỗ nghỉ và sinh hoạt cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An. Với mỗi suất ăn trưa của các em học sinh trong chương trình lần này được bảo đảm với mức 35.000 đồng/em/bữa, trong đó 25.000 đồng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của thành phố và 10.000 đồng do Đồn Biên phòng Thạnh An, UBND xã cùng Trường THCS – THPT Thạnh An vận động.

Cùng với việc bảo đảm bữa ăn, đơn vị còn trao tặng các em 15 giường xếp, dụng cụ học tập, trang thiết bị sinh hoạt và bố trí không gian đọc sách, nghiên cứu tài liệu, tạo điều kiện để các em học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.

Các em học sinh được bố trí khu vực đọc sách, nghỉ ngơi

Đối với chương trình “Đồng hành mùa thi từ biển, đảo”, các em được cán bộ Đồn Biên phòng Thạnh An vận động các nhà hảo tâm, nhà trường và địa phương tổ chức gặp mặt động viên và tặng quà trước mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm. Mô hình được triển khai với mục đích chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện cho học sinh xã đảo có thêm động lực đến trường, tiếp tục học tập, rèn luyện.

Các em học sinh được bố trí khu vực ăn uống

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

MẠNH THẮNG - QUANG TIẾN