Cần Thơ: Nhà khoa học bàn về vai trò cốt lõi của văn hóa trong phát triển bền vững

Ngày 14-3, tại TP Cần Thơ, Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Văn hoá, xã hội và nhân văn hướng đến phát triển bền vững”.

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học quốc tế tại Đại học Cần Thơ

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các địa phương trong và ngoài vùng ĐBSCL, UNESCO tại Việt Nam, các tổ chức, trường đại học trong và ngoài nước, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học…

Hội thảo quy tụ hơn 260 bài báo khoa học được thẩm định độc lập, trong đó 181 bài chất lượng cao được chọn đăng, hơn 30 báo cáo tham luận được trình bày tại hội thảo. Các tham luận tập trung vào nhiều chủ đề nghiên cứu đa dạng, như: Văn hoá và bản sắc văn hoá vùng; Công nghiệp văn hoá và sáng tạo; Phát triển du lịch văn hoá và du lịch bền vững; Di cư lao động và các biến đổi xã hội; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong lĩnh vực thông tin – thư viện; Giáo dục chính trị và truyền thông số; Các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu tại ĐBSCL; Vai trò của truyền thông đa phương tiện trong đời sống xã hội; Tác động của mạng xã hội đối với giáo dục chính trị cho sinh viên...

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ cho rằng: "Sự phát triển bền vững không chỉ dựa trên các chỉ số tăng trưởng kinh tế hay thành tựu công nghệ, mà cốt lõi còn nằm ở những giá trị nhân văn, nền tảng văn hóa và sự ổn định xã hội".

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang tập trung triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Văn hóa Việt Nam. Đây là một văn kiện mang tính đột phá, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và là động lực nội sinh quan trọng nhất cho sự phát triển.

Với tinh thần đó, hội thảo không chỉ là một diễn đàn học thuật thuần túy, mà còn là hành động cụ thể nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 80 vào thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy.

TUẤN QUANG

Từ khóa

Đại học Cần Thơ PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung Hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa xã hội và nhân văn

