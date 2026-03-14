Giáo dục

Trường ĐH Bạc Liêu và Tài chính - Marketing ký kết hợp tác chiến lược

SGGPO

Ngày 14-3, tại Cà Mau, Trường Đại học Bạc Liêu và Trường Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM) tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc.

14 21.639091000064090061.jpg
Lãnh đạo Trường Đại học Bạc Liêu và Trường Đại học Tài chính - Marketing ký kết biên bản ghi nhớ

Theo nội dung bản ghi nhớ, hai trường sẽ tăng cường phối hợp trao đổi thông tin về cơ sở vật chất, đội ngũ, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; đồng thời triển khai các chương trình đào tạo sau đại học, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tổ chức hội thảo trong nước và quốc tế; phát triển các ấn phẩm khoa học chung; phối hợp tổ chức các hoạt động cộng đồng, sự kiện chuyên môn và quảng bá thương hiệu trên các nền tảng truyền thông.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai trường là yêu cầu tất yếu nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long.

TẤN THÁI

Từ khóa

Trường Đại học Bạc Liêu Trường Đại học Tài chính – Marketing ký kết hợp tác chiến lược Cà Mau nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ

