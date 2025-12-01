Khánh Hòa: “Chiến dịch Quang Trung” xây nhà cho người dân vùng lũ

Ngày 1-12, tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hoà, thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hoà tổ chức Lễ triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây nhà tặng các hộ dân có nhà bị sập, đổ do thiên tai.

Phát lệnh tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết chiến dịch đồng loạt khởi công xây dựng mới 8 căn nhà trao tặng cho 8 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, không thể ở được do mưa lũ vừa qua gây ra tại các xã: Diên Điền, Cam Hiệp, Hoà Thắng, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Công Hải, Tây Khánh Sơn…

Đại tá Nguyễn Bá Thành nhấn mạnh, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều khu vực bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông tê liệt, hàng trăm hộ dân mất trắng nhà cửa, tài sản và nguồn sinh kế. Riêng xã Diên Điền – nơi được xem là “rốn lũ” có đến 17 thôn với hơn 35.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng nặng. Trong cao điểm lũ, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức cứu hộ, sơ tán dân, bảo đảm an ninh trật tự, giữ an toàn cho người dân.

Ngay sau khi nước rút, lực lượng công an tiếp tục “ba cùng” với nhân dân: cùng dọn dẹp, cùng dựng lại tường, mái; phối hợp chính quyền rà soát thiệt hại, triển khai hỗ trợ đời sống, nhu yếu phẩm, hỗ trợ học sinh quay lại trường.

Mỗi căn nhà có kinh phí dự kiến hơn 100 triệu đồng. Ảnh: V.N

Thực hiện tinh thần “Quang Trung thần tốc” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh Khánh Hòa huy động nguồn lực để xây nhà mới, giúp người dân sớm có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất. Mỗi căn nhà có kinh phí dự kiến hơn 100 triệu đồng. Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công bảo đảm chất lượng, hoàn thành và bàn giao nhà cho người dân trước ngày 31-12-2025.

Tại lễ triển khai, Công an tỉnh cũng trao quà của Bộ Công an cho 8 hộ dân.

HIẾU GIANG