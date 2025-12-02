Vùng 4 Hải quân phát động “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ người dân vùng lũ

Ngày 2-12, tại tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ, xây dựng và sửa chữa nhà ở bị hư hại.

Vùng 4 phát động “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ảnh: MINH CHÂU

Theo kế hoạch, Vùng 4 Hải quân sẽ phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk thành lập 40 đội thợ, mỗi đội gồm từ 12 đến 17 cán bộ, chiến sĩ có tay nghề về xây dựng, cơ khí, mộc và điện nước.

Các đội sẽ tiến hành khảo sát cụ thể mức độ thiệt hại của từng hộ dân để triển khai xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, bảo đảm an toàn, bền vững; đồng thời hỗ trợ dọn dẹp môi trường sau thiên tai. Công tác triển khai sẽ được thực hiện chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

Toàn bộ các công trình trong chiến dịch dự kiến sẽ được hoàn thành và bàn giao cho người dân trước ngày 31-1-2026.

HIẾU GIANG