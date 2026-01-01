Niềm vui trong căn nhà mới của “Chiến dịch Quang Trung”

Sau nhiều ngày đêm thần tốc, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng các lực lượng quân đội, công an và xung kích tại chỗ, “Chiến dịch Quang Trung” đang dần về đích. Ở những xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, bão tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, nhiều ngôi nhà mới xây xong, mang đến cho người dân hơi ấm tình người sau thiên tai và niềm hy vọng trong năm mới 2026.

Xây nhà thần tốc

Tại xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao ngôi nhà mới đầu tiên của “Chiến dịch Quang Trung” cho bà Tô Thị Sửa (thôn Chánh Hội). Trong bão số 13, ngôi nhà của bà Sửa bị gió thốc sập hoàn toàn.

Quân đoàn 34 phối hợp chính quyền địa phương vừa tổ chức khánh thành, bàn giao ngôi nhà mới đầu tiên của “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: NGỌC OAI

Ông Phạm Ngọc Thái, Bí thư Đảng ủy xã Ngô Mây, cho biết, chuỗi bão lũ tàn phá nặng nề nhà cửa, tài sản của người dân, làm 16 ngôi nhà bị sập, 11.700 người bị ảnh hưởng. Trong thời khắc khó khăn, các chính sách, chỉ đạo kịp thời, thần tốc từ Trung ương và tỉnh đã đến với người dân. Trong đó, “Chiến dịch Quang Trung” đã thắp lên tình quân dân, tình người trong bão lũ, giúp bà con sớm vượt qua hoạn nạn. Để đẩy nhanh tiến độ, xã Ngô Mây phối hợp lực lượng quân đội, công an khẩn trương rà soát đất đai, bố trí quỹ đất, sớm có mặt bằng nhanh để dựng lại nhà ở cho người dân.

Theo Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trong “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng Công an tỉnh được giao xây dựng 107 căn nhà, trong đó 20 căn do Bộ Công an hỗ trợ kinh phí, 87 căn do UBND tỉnh giao. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 21 căn và đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, kể cả làm ca đêm, để sớm hoàn thành số nhà còn lại.

Những ngày cuối năm, thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) rộn ràng niềm vui khi Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) bàn giao nhà ở cho 3 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đây cũng là những căn nhà đầu tiên trên địa bàn tỉnh trong “Chiến dịch Quang Trung”. Trong niềm xúc động khi bắt đầu dọn đồ vào ngôi nhà mới, ông Nguyễn Cả (71 tuổi, thôn Trung Hòa) chia sẻ: “Sau đợt bão lũ, căn nhà và toàn bộ tài sản của gia đình đã bị nước cuốn trôi. Vợ chồng tôi đã già không còn lao động được nên chẳng dám nghĩ sẽ xây dựng lại được nhà mới. Được Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí, lực lượng quân đội hỗ trợ xây dựng, chỉ hơn 20 ngày, vợ chồng tôi lại có được căn nhà mới đẹp, kiên cố hơn nhà cũ. Nhà lại có gác tránh lũ, mùa mưa không còn lo cảnh nước ngập".

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cho biết, các căn nhà được khánh thành, bàn giao, không chỉ là niềm phấn khởi của các hộ dân được thụ hưởng, mà còn là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân.

Thượng tá Đặng Thành Tuyên, Phó Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, cho biết, việc xây dựng và bàn giao nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Sơn Hòa là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc thần tốc triển khai “Chiến dịch Quang Trung”. Qua đó, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đơn vị sẽ tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, làm xuyên ngày đêm, quyết tâm hoàn thành các căn còn lại, bảo đảm chất lượng và bàn giao trước tiến độ đề ra.

Ngày cuối cùng của năm, Quân khu 7 phối hợp tỉnh Lâm Đồng bàn giao nhà cho 4 hộ dân Mai Ngọc Hiệp, Nguyễn Quốc Duy, Đặng Thị Bé, Nguyễn Văn Nghĩa (với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng) tại xã D’Ran (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) bị thiệt hại bởi thiên tai trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”. Ngoài số tiền hỗ trợ từ chính quyền địa phương, doanh nghiệp, gia đình đối ứng, các đơn vị thuộc Quân khu 7 đã hỗ trợ hơn 1.000 ngày công xây dựng nhà.

Giúp dân ổn định cuộc sống

Tại tỉnh Khánh Hòa những ngày cuối tháng 12-2025, giữa núi rừng xã Tây Khánh Sơn, gia đình ông Cao Cà Yên đang tất bật lau dọn nhà cửa, sắm sửa vật dụng sinh hoạt cho căn nhà mới tại thôn Tà Giang 2. Đây là căn nhà đầu tiên được khánh thành và bàn giao cho người dân, do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hoàn thành sau 17 ngày thi công khẩn trương trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”. Trong đợt mưa lũ vừa qua, căn nhà cũ của gia đình ông Yên bị đất đá sạt lở vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn, khiến cuộc sống rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã huy động lực lượng, vật tư và ngày công để hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà mới.

Cách đó hơn 20km, tại thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn, gia đình bà Cao Thị Muỗi (dân tộc Raglai), cũng vừa được đón nhận căn nhà mới từ sự hỗ trợ của Công an tỉnh Khánh Hòa. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, diện tích gần 40m2, bố trí công năng phù hợp, có thềm và mái hiên rộng, đáp ứng điều kiện địa chất, địa hình và phong tục sinh hoạt của đồng bào Raglai. Chỉ tay về tấm biển gắn trước nhà với dòng chữ “Trao tặng ngôi nhà mới gắn kết tình cảm Công an và Nhân dân”, bà Muỗi xúc động chia sẻ, nếu không có sự giúp đỡ, gia đình không dám mơ có được một căn nhà kiên cố như hôm nay.

Đứng từ đường bê tông của thôn nhìn vào, ông Mai Ngọc Hiệp (thôn Lạc Thiện 1, xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng) dường như vẫn chưa tin vào những gì đã trải qua. Ông nói: “Chỉ ít ngày sau khi lũ đi qua, lãnh đạo Nhà nước đã đến thăm hỏi, động viên, rồi các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 tới xây lại nhà mới kịp thời. Giờ đây, chúng tôi có căn nhà mới kiên cố, đủ cho 4 thành viên trong gia đình sinh sống”.

MAI CƯỜNG - ĐOÀN KIÊN - NGỌC OAI - HIẾU GIANG