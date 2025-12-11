Tăng tốc khôi phục điện trong "Chiến dịch Quang Trung"

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa yêu cầu các đơn vị thành viên triển khai nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho người dân vùng thiên tai theo Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

EVNCPC triển khai lực lượng hỗ trợ các địa phương thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”

EVNCPC đã chỉ đạo các đơn vị thành viên từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, chủ động phối hợp UBND các tỉnh, thành để nắm chắc tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt mưa lũ cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua. Trong đó, tập trung các khu vực chịu ảnh hưởng nặng như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Riêng khu vực miền Trung, EVNCPC được giao nhiệm vụ củng cố, sửa chữa lưới điện hoặc cấp điện mới với tinh thần “khôi phục nhà đến đâu, điện có tới đó”.

Phó Tổng giám đốc EVNCPC Nguyễn Hữu Khánh cho biết, EVNCPC đã yêu cầu các công ty điện lực thành viên triển khai ngay lực lượng và vật tư đến các khu vực có nhu cầu cấp bách. “Các đơn vị phải phối hợp chặt với chính quyền sở tại, theo dõi sát từng căn nhà. Có thể cấp điện ngay để người dân thi công nhà mới, hoặc khi hoàn tất phần hạ tầng tối thiểu là phải đóng điện”.

EVNCPC khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần “khôi phục nhà đến đâu, điện có tới đó”

Theo kế hoạch chung, việc sửa chữa nhà hư hỏng phải hoàn thành trước ngày 31-12-2025 và việc xây mới phải hoàn thành trước ngày 31-1-2026. Ngành điện phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương có hộ dân trong diện sửa chữa, xây mới nhà để đáp ứng tiến độ cấp điện. EVNCPC yêu cầu các công ty điện lực khẩn trương rà soát vật tư và tăng cường ứng trực.

Thống kế cho thấy, các đợt thiên tai liên tiếp từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng làm cho 1.635 căn nhà bị sập đổ và 39.461 căn nhà hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Khẩn trương khôi phục hạ tầng điện sau trong "Chiến dịch Quang Trung"

EVNCPC khẳng định, sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đảm bảo mỗi căn nhà khi hoàn thiện đều có điện, góp phần đưa “Chiến dịch Quang Trung” về đích đúng và sớm hơn tiến độ.

