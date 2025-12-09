Đà Nẵng khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân theo “Chiến dịch Quang Trung”

Chiều 9-12, tại xã Thượng Đức, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Thượng Đức và xã Hà Nha triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Tại lễ khởi công, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng Công an Đà Nẵng được Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng giao nhiệm vụ chủ công trong chiến dịch xây dựng, sửa chữa 271 căn nhà tại 22 xã, phường. Trong đó, 213 căn nhà hư hại nặng phải hoàn thành trước ngày 31-12-2025 và 58 căn nhà sập hoàn toàn phải hoàn thành trước ngày 31-1-2026. Đây là nhiệm vụ khẩn trương, khối lượng lớn, điều kiện thi công khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng cao.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi lễ

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị sau lễ khởi công phải lập tức thi công tháo dỡ, san nền, vận chuyển vật liệu, dựng khung, lợp mái… theo đúng mô hình nhà “3 cứng” và các tiêu chuẩn kỹ thuật của thành phố.

Việc thi công theo hình thức cuốn chiếu, quyết tâm hoàn thành trước ngày 31-1-2026 để người dân kịp đón Tết Nguyên đán 2026 trong những ngôi nhà an toàn, ấm áp.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng, lễ khởi công nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “Quang Trung thần tốc”, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người dân vùng thiệt hại. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ nhà hư hỏng sẽ được sửa chữa xong trước ngày 31-12-2025, và các nhà bị sập đổ hoàn toàn phải được xây dựng lại trước ngày 31-1-2026, đảm bảo bà con ổn định cuộc sống và có nhà mới đón tết.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao quà cho người dân

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà mới và tặng quà cho các hộ dân

Tại Đà Nẵng, công an và quân đội là hai lực lượng nòng cốt triển khai chiến dịch, phối hợp cùng Mặt trận, các ngành, đoàn thể và địa phương. Thành phố khẳng định quyết tâm “không có khó khăn nào không thể vượt qua”, huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ người dân.

Đối với các hộ dân sinh sống ven sông có nguy cơ sạt lở cao, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu địa phương rà soát, xác định chính xác khu vực nguy hiểm để di dời trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời xây dựng đề án tái định cư lâu dài, lựa chọn vị trí an toàn, tránh tình trạng di dời lặp lại gây bất ổn cho người dân.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo TP Đà Nẵng trao nhiều phần quà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

XUÂN QUỲNH