Bộ Tài chính sắp công bố kết luận thanh tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm

Chủ trì và phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tính đến hết ngày 31-12-2023, lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 1.752.000 tỷ đồng, vượt 8,1% so với dự toán trước đó. Trong đó, thu ngân sách Trung ương vượt 5,9%, thu ngân sách địa phương vượt 10,6%.

Về cơ cấu nguồn thu, thu nội địa vượt 10,1% dự toán, thu từ dầu thô vượt 47,5% so dự toán. Tuy nhiên, do xuất khẩu gặp nhiều khó khăn nên thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ đạt 91,8% so dự toán ban đầu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì cuộc họp báo quý 4-2023

Về chi ngân sách, lũy kế chi NSNN cả năm 2023 đạt hơn 1.731.000 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 79,8% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 81,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi đạt 87,6% dự toán; chi thường xuyên đạt 90,3% dự toán.

Tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Tài chính đã trả lời những câu hỏi về các vấn đề đang được dư luận quan tâm trong thời gian qua, trong đó có vấn đề chấn chỉnh thị trường bảo hiểm.

Ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, dự kiến kết quả thanh tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm theo kế hoạch trong năm 2023 sẽ được công bố trước Tết Nguyên đán. Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm trong năm nay gồm có 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 2 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

