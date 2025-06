Đông Nam bộ: Giá sầu riêng giảm sâu

Theo ghi nhận, tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, sầu riêng đang bước vào chính vụ thu hoạch nhưng nhà vườn không vui vì giá giảm sâu. Cụ thể, sầu riêng Ri6 bán tại vườn còn 30.000-32.000 đồng/kg, bằng nửa giá so với tháng trước; sầu riêng Dona có giá từ 60.000-65.000 đồng/kg, cũng giảm nửa giá so với tháng trước và thấp hơn 25.000-30.000 đồng/kg so với cùng thời điểm năm ngoái.