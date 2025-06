Tìm hướng ra cho hàng hóa tồn kho

Hàng tồn kho… “đắp chiếu”

Trưa 18-6 một số điểm kinh doanh, sạp hàng thuộc khu vực chợ Tân Bình, Tân Định, Bình Tây, An Đông trên địa bàn TPHCM đóng cửa im lìm, có sạp thông báo nghỉ bán, sang nhượng lại…

Bà B.L., tiểu thương kinh doanh vải tại chợ Tân Bình (quận Tân Bình) bày tỏ lo lắng: Từ sau dịch Covid-19 đến nay, hàng hóa tồn kho lên tới hơn 1 tỷ đồng. Trước đây bán 24.000 đồng/kg vải nhưng nay bán 20.000 đồng/kg bán vẫn khó trong khi thuế khoán vẫn đóng đều đặn. Hàng hóa đa phần được lấy từ các chợ lẻ, không có hóa đơn chứng từ nên rất sợ bị cơ quan chức năng kiểm tra. Mới đây, Ban quản lý chợ có phối hợp với các đơn vị để tập huấn nhưng tôi hơn 70 tuổi rồi, nên tiếp thu rất chậm các hướng dẫn.

Bà T.N., tiểu thương chuyên kinh doanh quần áo may sẵn tại chợ An Đông (quận 5) cho biết thời điểm này các cơ sở sản xuất quần áo tạm ngưng lấy hàng, nên tiểu thương buôn bán ế ẩm do không có người mua vải may mặc. Hoặc nếu mua thì họ đều đòi hóa đơn, mà bà con buôn bán lẻ từ vài chục năm nay quen rồi, toàn ghi chép tay chứ không có hóa đơn. Ngoài ra, có tình trạng các điểm bán nhỏ lẻ chấp nhận xuất hóa đơn nhưng thấp hơn giá bán thực tế.

“Tôi mua thực tế hơn 130.000 đồng/kg vải, nhưng tiểu thương một số chợ cho biết chỉ có thể xuất hóa đơn được 25.000 đồng/kg, vậy tôi phải làm sao?”, chị N.H., chuyên cắt may quần áo thời trang tại quận Tân Bình kể lại.

Theo một số hộ kinh doanh khu vực chợ Tân Bình, nhiều hộ buôn bán lâu năm có lượng hàng tồn kho lên tới hàng chục tỷ đồng, hàng hóa phần nhiều được lấy từ chợ Soái Kình Lâm, chợ Phú Thọ Hòa… Vừa qua, Ban quản lý các chợ đã phối hợp với cơ quan thuế, quản lý thị trường tuyên truyền cho tiểu thương, hướng dẫn cài ứng dụng xuất hóa đơn trên điện thoại.

Ông N.T., chủ sạp kinh doanh đồ phụ kiện may mặc tại chợ Tân Bình nói: Phần lớn khách lẻ không yêu cầu hóa đơn, vả lại chưa có hướng dẫn về xử lý hàng trả lại hay tồn kho ra sao nên còn lúng túng.

Từng bước gỡ khó

Trước lo lắng của người kinh doanh nhỏ lẻ nói trên, đại diện Ban quản lý các chợ An Đông, Tân Bình, Bình Tây thông tin, đã gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng như ngành thuế, quản lý thị trường, Sở Công thương TPHCM, đồng thời đề xuất cơ quan thuế cho phép các hộ kinh doanh lập bảng kê và nộp thuế hàng hóa tồn kho; kiến nghị lùi thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử sang đầu năm 2026 để có thêm thời gian thích nghi, các đơn vị cung cấp phần mềm miễn phí, dễ sử dụng, hỗ trợ xuất hóa đơn gộp hoặc theo nhóm hàng…

Chia sẻ với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết TPHCM hiện có 231 chợ, gồm 3 chợ đầu mối và 228 chợ dân sinh. Sở Công thương TPHCM đã và đang triển khai nhiều giải pháp, đồng thời đề xuất các kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền xem xét lộ trình triển khai các quy định mới về hóa đơn điện tử, thuế và bảo hiểm xã hội một cách linh hoạt, phân kỳ theo từng nhóm đối tượng để tiểu thương có thời gian thích ứng.

Đặc biệt, cần có cơ chế chính sách hỗ trợ tiền điện, nước, phí rác, chi phí mua sắm trang thiết bị và miễn phí chi phí xuất hóa đơn điện tử để đảm bảo an sinh xã hội và cân bằng lợi thế cạnh tranh với các điểm kinh doanh tự phát. Ngoài ra, cần kiên quyết giải tỏa dứt điểm và không để phát sinh mới các điểm kinh doanh tự phát, đặc biệt là xung quanh các chợ.

Trước đó một tuần, Sở Công thương TPHCM cũng có văn bản gửi Chi cục thuế khu vực II; UBND TP Thủ Đức, các quận - huyện; Chi cục Quản lý thị trường TPHCM về việc phối hợp thực hiện giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, thương nhân tại các chợ trên địa bàn TPHCM triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền…

Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) Mai Sơn: Vấn đề quản lý nhà nước về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa do các cơ quan khác phụ trách. Với ngành thuế, chúng tôi khuyến nghị các hộ kinh doanh đảm bảo lưu trữ các hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào, để cung cấp cho cơ quan quản lý khi được yêu cầu. Kể cả những hàng “second hand”, mua lại… cũng cần có giấy tờ mua bán, bảng kê… tránh trường hợp hàng hóa có liên quan đến vụ án hoặc những loại tài sản phải đăng ký.

MAI HOA - THI HỒNG