Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Quyết tâm gặp gỡ cả triệu giáo viên, không sợ bị “nhỡ miệng”

Chương trình do Bộ GD-ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu chính được đặt tại trụ sở cơ quan Bộ GD-ĐT, kết nối với các tỉnh, thành phố qua 63 điểm cầu của các sở GD-ĐT. Đặc biệt là sự tham dự trực tuyến kết hợp trực tiếp của 700.000 giáo viên mầm non, phổ thông tham dự chương trình.

Để chuẩn bị cho sự kiện, thông qua Công đoàn Giáo dục Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, Bộ GD-ĐT đã tiếp nhận hơn 6.200 ý kiến, trong đó có khoảng 6.000 ý kiến từ các cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên biệt.

Chương trình là dịp để Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thông tin về tình hình của ngành; chia sẻ, động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trong cả nước chuẩn bị năm học mới.

Đồng thời qua chương trình, Bộ trưởng lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục hiện nay; giúp việc định hướng chính sách phù hợp để phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành GD-ĐT và thực hiện thành công đổi mới GD-ĐT.

Phát biểu mở đầu cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, mấy ngày hôm nay, cơ quan Bộ GD-ĐT không khí như chuẩn bị cho lễ hội, chuẩn bị cho một sự kiện rất lớn: Bộ GD-ĐT đón hơn một triệu thành viên trong đại gia đình GD-ĐT Việt Nam cùng gặp gỡ. Riêng với cá nhân Bộ trưởng rất hồi hộp, có phần căng thẳng, “vì thực sự chưa làm việc này bao giờ. Đứng trước 100 người, 1.000 người đã thấy căng, huống hồ đang trò chuyện với gần một triệu người. Nhưng tôi sẽ cố gắng”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng chia sẻ, có người khuyên ông không nên tổ chức cuộc này vì không thể trả lời hết, không trả lời hết thì mọi người chuyển từ sự hồ hởi trông chờ, ngóng đợi sang thất vọng. Rồi có thể bị nhỡ miệng, mọi điều đều có thể xảy ra. “Nhưng mong muốn làm thì cứ phải làm và không đắn đo nhiều quá. Đây là cuộc gặp gỡ, trao đổi chứ không phải cuộc đối thoại. Không phải đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động theo quy định, mà là cuộc gặp gỡ trao đổi giữa Bộ trưởng, các lãnh đạo bộ, các vụ, cục với toàn thể nhà giáo”, Bộ trưởng phát biểu.

Gặp gỡ trao đổi để gần nhau hơn, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhau, cùng chia sẻ để tăng thêm sức mạnh chung, nhất là trong bối cảnh ngành GD-ĐT đang triển khai những việc rất lớn và rất khó, có việc khó tựa như dời non lấp bể. Để làm được những việc khó thì phải đồng tâm hiệp lực, việc càng khó, càng lớn thì càng cần phải hiệp lực đồng tâm, cả triệu người cùng nhìn về một phía thì việc khó mấy, lớn mấy cũng làm được.

Bộ trưởng khẳng định, sau cuộc gặp, Bộ trưởng sẽ chỉ đạo các vụ, cục tiếp tục phân tích các câu hỏi và có cách trả lời theo các chủ đề, lắng nghe các ý kiến để điểu chỉnh chính sách.

Báo cáo tổng hợp ý kiến của giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên các cơ sở giáo dục, ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, cho biết, có gần 2.000 ý kiến liên quan đến chế độ tiền lương, phụ cấp. Trong đó có nhiều ý kiến mong muốn Bộ trưởng xem xét về chế độ chính sách đối với giáo viên nói chung để đảm bảo cuộc sống, đặc biệt là giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Có gần 200 ý kiến phản ánh việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, việc chuyển ngạch giáo viên thực hiện chậm, chưa cập nhật đầy đủ mã ngạch theo quy định, bất cập trong việc xếp lương sau khi hoàn thành đạt chuẩn trình độ đào tạo… Việc này gây thiệt thòi và ảnh hưởng đến tâm lý của giáo viên, rất mong được quan tâm giải quyết để giáo viên yên tâm công tác.

Có gần 500 ý kiến liên quan đến tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non. Đa số các ý kiến đề nghị áp dụng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non là 55 tuổi. Do đặc thù lao động giáo viên mầm non nên việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 là không phù hợp.

Có 160 ý kiến về thiếu trường lớp học, thiếu nhà công vụ giáo viên, cơ sở vật chất các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đề nghị nâng cấp cơ sở vật chất các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để giáo viên yên tâm công tác, nâng cao chất lượng dạy và học. Có 41 ý kiến phản ánh về việc thiếu giáo viên cục bộ ở vùng sâu, vùng xa và giáo viên dạy một số bộ môn khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới…