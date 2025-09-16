Đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today vừa chính thức công bố dàn nghệ sĩ đầu tiên, mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu và đậm chất sáng tạo.

Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng cùng góp mặt trong concert mới của VTV

Sự kiện do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức, dự kiến quy tụ hơn 20.000 khán giả vào tối 20-9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).

Theo thông tin từ ban tổ chức, nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng đã xác nhận tham gia như: Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng, Phan Mạnh Quỳnh, Han Sara, Vinh Khuất, Phương Ly và Vũ Cát Tường... Đây đều là những gương mặt ghi dấu ấn mạnh mẽ với phong cách âm nhạc đa dạng.

Bùi Công Nam, nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng với những sáng tác đậm chất đời sống và giàu cảm xúc sẽ mang đến những ca khúc chạm tới trái tim người nghe. Nguyễn Hùng là tác giả của Phép màu và Còn gì đẹp hơn - gương mặt trẻ đang gây chú ý trong cộng đồng yêu nhạc với lối biểu diễn phóng khoáng.

Dàn sao tham dự concert mới của VTV

Han Sara với giọng hát nội lực và phong cách trẻ trung, cùng Vinh Khuất nghệ sĩ đa năng trong sáng tác và sản xuất âm nhạc sẽ mang đến nguồn năng lượng bùng nổ. 2 nữ ca sĩ Phương Ly và Vũ Cát Tường, mỗi người một cá tính âm nhạc riêng, cũng hứa hẹn đem đến những màn trình diễn cuốn hút, tạo nên sự hòa quyện giữa nhiều phong cách hiện đại. Có hơn 30 ca khúc đặc sắc được lựa chọn để gửi tặng khán giả.

Để tri ân khán giả, VTV sẽ tặng 5.000 vé miễn phí cho khán giả thông qua ứng dụng VTVgo.

Song song với hoạt động nghệ thuật, V Fest - Vietnam Today tiếp tục đồng hành cùng dự án thiện nguyện “thư viện niềm vui”, mang tri thức đến hàng chục nghìn học sinh nghèo trên cả nước. Dự án đã nhận hơn 4 tỷ đồng và hơn 20.000 cuốn sách...

MAI AN