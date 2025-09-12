Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ khép lại triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” dự kiến sẽ chính thức khép lại với lễ bế mạc và chương trình nghệ thuật hoành tráng vào tối 15-9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Theo Ban tổ chức, cùng với phần lễ được tổ chức trang trọng với các hoạt động tổng kết, khen thưởng, đêm bế mạc triển lãm sẽ có concert đặc biệt với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi. Chương trình hội tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ.

Triển lãm thu hút hơn 7 triệu lượt khách tham quan

Chương trình gồm 3 chương với khoảng 20 tiết mục nghệ thuật công phu, trong đó có nhiều tiết mục đầy sôi động, ấn tượng cả về phần nghe và nhìn, vừa mãn nhãn, vừa sâu lắng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giọng ca đầy nội lực với dàn nhạc giao hưởng.

Chương 1 - chủ đề “Tổ quốc tôi - Mạch nguồn ngàn năm” với loạt tác phẩm: “Ca ngợi Tổ quốc” của tác giả Hồ Bắc; liên khúc “Việt Nam trong tôi là - Hoa mặt trời” của Yến Lê, Trần Tuấn Hùng; “Việt Nam tử tế” của DTAP; “Tôi là người Việt Nam” của Nguyễn Hải Phong; “Dám khác biệt” (Dare to be diffirent) của Trọng Hiếu, Elsa Sollsvik; “Đường đến đỉnh vinh quang” của Trần Lập...

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được thực hiện trong suốt thời gian diễn ra triển lãm

Chương 2 - chủ đề “Tổ quốc tôi - Nơi triệu trái tim chung nhịp” tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn gốc mọi chiến thắng, là điểm tựa để đất nước vượt qua gian khó. Dự kiến, ca sĩ Tùng Dương sẽ biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, vũ đoàn TRE ca khúc “Nỗi đau giữa hoà bình”, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung như là lời tri ân sâu nặng đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Các hoạt động trải nghiệm tương tác tại triển lãm thu hút du khách

Chương 3 - chủ đề “Tổ quốc tôi - Khát vọng tương lai” khẳng định khát vọng phát triển, khẳng định tinh thần Việt Nam luôn hướng về phía trước, xây dựng một đất nước hùng cường, hạnh phúc. Dự kiến, các tác phẩm được giới thiệu trong phần cuối của chương trình có: “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” của Bùi Trường Linh; “Made in Việt Nam” của DTAP; “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” của Nguyễn Văn Chung.

Triển lãm Thành tựu đất nước là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương, 16 doanh nghiệp nhà nước đầu tàu kinh tế và 94 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu.

MAI AN