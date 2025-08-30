Rock Concert - Trái tim Việt Nam: Nhạc hội của tự hào và khát vọng tuổi trẻ

Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, một sự kiện âm nhạc đặc biệt mang tên Rock Concert - Trái tim Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 6-9, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Công ty Cổ phần Netmedia phối hợp tổ chức, quy tụ nhiều ban nhạc và nghệ sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt. Đêm nhạc phát vé miễn phí phục vụ nhân dân.

Sân khấu sẽ bùng nổ với những cái tên quen thuộc trong giới rock như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales, cùng các ca sĩ khách mời Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa… Không chỉ dừng lại ở những bản hit đình đám, chương trình còn mang đến diện mạo mới mẻ cho các ca khúc cách mạng bất hủ, khi được thể hiện trong tinh thần mạnh mẽ, phóng khoáng của rock.

Ban nhạc Blue Whales

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc Netmedia, Tổng Đạo diễn chương trình, sự kiện này được tiếp nối từ thành công của chương trình “Tự hào là người Việt Nam”. Ông nhấn mạnh: “Rock là dòng nhạc mạnh mẽ, phóng khoáng, gắn liền với tinh thần tự do và khát vọng. Khi những ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần rock, chúng trở thành một tiếng nói mới, gần gũi và đầy sức hút với thế hệ trẻ. Chúng tôi mong muốn Rock Concert - Trái tim Việt Nam sẽ là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc”.

Chương trình hội tụ nhiều "ngôi sao" của rock

Điểm nhấn độc đáo của chương trình là lần đầu tiên sự kết hợp giữa ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh và Rock Band được đưa lên sân khấu. Sự giao thoa này hứa hẹn mang đến những âm thanh vừa đậm đà bản sắc, vừa phóng khoáng hiện đại, thể hiện tinh thần: âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể hòa quyện trong mọi không gian, kể cả trên nền rock bùng nổ.

Không chỉ là một đại nhạc hội, Rock Concert - Trái tim Việt Nam còn gửi gắm thông điệp giàu ý nghĩa: “Tình yêu nước không chỉ là ký ức của quá khứ, mà đang cháy bỏng trong từng nhịp tim của tuổi trẻ hôm nay”.

MAI AN