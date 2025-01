Bùng nổ chương trình thực tế âm nhạc: Ngược dòng chinh phục khán giả

Tranh tài chứ không tranh giành

Đêm chung kết cuối cùng của Chị đẹp đạp gió 2024 sẽ diễn ra vào tối 25-1 với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi bật như Mỹ Linh, Minh Tuyết, Phương Thanh, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Minh Hằng, Thiều Bảo Trâm, Thảo Trang, Dương Hoàng Yến…

Mashup Inh lả ơi (dân ca Thái) - Đỉnh nóc kịch trần với những nét văn hóa đặc sắc của 3 miền Bắc - Trung - Nam trong chương trình Chị đẹp đạp gió 2024

Sau mùa 1 (năm 2023) nhiều “sóng gió” vì mâu thuẫn riêng tư của một số nghệ sĩ, mùa 2 trở lại với nhiều nỗi nghi ngờ về sự thành công. Dù vướng phải những tranh luận về chuyên môn ở những vòng thi đầu, hay kết quả loại trừ còn bị xem là khập khiễng thì những màn trình diễn được đầu tư đã thực sự tạo cơ hội để các nghệ sĩ vượt qua giới hạn bản thân, làm những điều mới mẻ cho sự nghiệp.

Không quá lời khi nói rằng Chị đẹp đạp gió 2024 không phải chương trình thi thố ca hát đơn thuần mà là một trong những chương trình truyền cảm hứng, tạo không gian để kết nối nhiều nữ nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên… Sau những cuộc thi đấu âm nhạc hết mình trên sân khấu thì những gì khán giả thấy là sự gắn kết thực sự giữa họ. Không còn những chiêu trò gây mâu thuẫn (drama), bớt câu view (lượt xem) vì tranh cãi cá nhân, chương trình ghi điểm bởi truyền tải được những thông điệp tích cực đến công chúng, rằng tuổi tác không phải giới hạn, giá trị của sự nỗ lực và tinh thần đồng đội sẽ giúp họ vượt nhiều chông gai. Chiến thắng không phải là mục tiêu cao nhất, mà còn có sự đồng lòng của các nghệ sĩ, kết nối được với khán giả.

Ca sĩ Ái Phương chia sẻ: “Với những chương trình mang tính nữ, mọi người hay có sự so sánh ai xinh hơn, ai đẹp hơn. Nhưng ở đây, chúng tôi mong truyền được thông điệp bảo vệ và yêu thương lẫn nhau, phụ nữ bảo vệ phụ nữ. Ở đây, tôi có thêm những người chị, người em, người bạn, có cả một gia đình mới. Khi tôi bước ra từ hành trình này, tôi cảm thấy mình có thêm nhiều tự tin và niềm vui trong tim. Đó là món quà vô cùng quý giá”.

Còn nhà sản xuất Chị đẹp đạp gió 2024 thì thẳng thắn khẳng định: “Người ta chỉ dùng đến drama khi không có gì trong tay. Với những nghệ sĩ đang tham gia chương trình, chúng tôi có nhiều điều hay, tốt đẹp để gửi đến khán giả chứ không cần đến drama”. Trước đây, có không ít chương trình truyền hình thực tế về lĩnh vực giải trí, có nhiều nghệ sĩ nữ tham gia lạm dụng các chi tiết gây tranh cãi để thu hút người xem. Đặc biệt, các chương trình tìm kiếm tài năng người mẫu như T.F.V., T.N.M…, khán giả bị cuốn theo các “cuộc chiến không hồi kết” của các huấn luyện viên, thí sinh… nên không thể tập trung theo dõi hành trình thể hiện tài năng của thí sinh.

Cùng tôn vinh văn hóa

Từ các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi đến chương trình âm nhạc dành cho các “chị đẹp” cả 2 mùa vừa qua, một điều rất dễ nhận thấy là các nghệ sĩ cùng nhau tôn vinh âm nhạc truyền thống, nét đẹp văn hóa Việt Nam. Sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và hiện đại, pha trộn Đông - Tây đã tạo ra sự mãn nhãn, bùng nổ cho các chương trình. Ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, các tiết mục như Trống Cơm, Chiếc khăn piêu, Dạ cổ hoài lang, Mưa trên phố Huế, Mẹ yêu con… được công chúng yêu thích bởi vừa giữ trọn vẹn tinh thần âm nhạc dân tộc, vừa kết hợp với chất rap hiện đại. Chính các tiết mục đó tạo nên thương hiệu cho chương trình, được vinh danh tại hàng loạt giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ.

Ở chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, một số tiết mục mang dấu ấn văn hóa truyền thống được làm mới của các “chị đẹp” đã khiến khán giả yêu thích như mashup Inh lả ơi (dân ca Thái) - Đỉnh nóc kịch trần do Kiều Anh, Minh Tuyết và Tóc Tiên thể hiện, mang khán giả đến với những nét văn hóa đặc sắc của 3 miền Bắc - Trung - Nam; Giận mà thương - Hò hụi Bình Trị Thiên do Minh Tuyết và các nghệ sĩ trẻ thể hiện; Phong nữ - Cô đôi thượng ngàn do Kiều Anh biểu diễn; Ra Giêng anh cưới em - Mùa xuân đầu tiên - Rồi tới luôn do nhóm Tóc Tiên thể hiện dựa trên làn điệu đặc trưng của hò lý Nam bộ.

Ngay từ những ngày đầu năm 2025, một số sân chơi mới, những chương trình mang ý nghĩa “vươn xa” đã liên tiếp ra mắt như Show it all, HAHA Farmer, Về quê làm giàu… hứa hẹn một năm bùng nổ của âm nhạc. Và để tiếp tục “được lòng” công chúng, các nhà sản xuất, nghệ sĩ cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, có những chọn lọc khắt khe, tạo sức cạnh tranh riêng để có thể tạo nên những chương trình hay ho “đến nơi đến chốn”.

TIỂU TÂN