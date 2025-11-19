Bước tiến chiến lược trong phát triển chuỗi giá trị hóa dầu – hóa chất

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) và Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU), đánh dấu bước hợp tác chiến lược trong phát triển các dự án hóa dầu và hóa chất.

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa PVFCCo – Phú Mỹ và NSRP tại Kuwait

Tham dự và chứng kiến sự kiện tại Kuwait có ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam cùng Lãnh đạo các Ban chuyên môn; ông Shafi Al-Ajmi - Tổng giám đốc Kuwait Petroleum International (KPI); ông Susumu Nibuya - đại diện lãnh đạo cấp cao của Idemitsui Kosan Co., Ltd (IKC); cùng người đại diện phần vốn của các cổ đông (MC) tại NSRP.

PVFCCo-Phú Mỹ là doanh nghiệp thành viên chủ lực của Petrovietnam trong lĩnh vực phân bón và hóa chất – hiện là nhà sản xuất phân bón hàng đầu Việt Nam. Đây là đơn vị vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ có năng lực sản xuất 1,6 triệu tấn phân bón và hóa chất/năm, đồng thời đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng sang lĩnh vực hóa chất tiên tiến, hoá chất xanh có giá trị gia tăng cao. Với kinh nghiệm vận hành – bảo dưỡng – quản trị chuỗi cung ứng quy mô lớn, cùng năng lực tài chính và hệ thống phân phối rộng khắp, PVFCCo – Phú Mỹ định hướng trở thành đơn vị tham gia sâu vào lĩnh vực hóa chất tại Việt Nam và trong khu vực.

Về phía NSRP, đây là liên doanh giữa Petrovietnam và các Tập đoàn quốc tế bao gồm Kuwait Petroleum Europe (KPE), Idemitsu Kosan và Mitsui Chemicals, sở hữu liên hợp lọc hóa dầu trị giá hơn 9 tỷ USD, công suất chế biến 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm. NSRP hiện đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng và nguồn cung sản phẩm lọc – hóa dầu cho thị trường Việt Nam.

Theo nội dung MOU, PVFCCo – Phú Mỹ và NSRP sẽ phối hợp nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư theo mô hình hợp đồng hợp tác kinh doanh trong một số Dự án tiềm năng (Axit Sunfuric, Ammonia, Carbon Black,…). Hai bên cũng thống nhất chia sẻ dữ liệu thị trường, cập nhật nghiên cứu khả thi và nghiên cứu phát triển hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh, đồng thời tăng cường phối hợp về vận hành, bảo trì nhằm nâng cao hiệu quả và độ an toàn nhà máy.

Tại lễ ký, lãnh đạo Petrovietnam nhấn mạnh định hướng quan trọng: PVFCCo – Phú Mỹ và NSRP cần phát triển các sản phẩm theo tư duy chuỗi, khai thác tối đa lợi thế của từng đơn vị và bổ trợ trực tiếp cho hoạt động của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tạo giá trị gia tăng và lợi ích hài hòa cho cả hai bên. Quan điểm này được các bên đồng thuận, coi đây là nền tảng để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hóa chất – hóa dầu trong những năm tới.

Ông Phan Công Thành, Tổng Giám đốc PVFCCo phát biểu tại lễ ký kết

Đại diện NSRP, ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc khẳng định, MOU sẽ mở ra chương mới cho sự phát triển của liên hợp lọc hóa dầu thông qua việc tận dụng kinh nghiệm, hệ thống và năng lực thị trường của PVFCCo – Phú Mỹ. Về phía PVFCCo – Phú Mỹ, Tổng Giám đốc Phan Công Thành nhấn mạnh, sự kiện này phù hợp với chiến lược mở rộng lĩnh vực hóa chất của Tổng công ty, giúp PVFCCo – Phú Mỹ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hóa dầu- hóa chất, đặc biệt là trong hệ sinh thái công nghiệp Nghi Sơn.

Lễ ký kết tại Kuwait được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành chuỗi liên kết hóa dầu – hóa chất giữa PVFCCo – Phú Mỹ và NSRP, góp phần nâng cao hiệu quả của ngành công nghiệp năng lượng của Việt Nam.

KHÔI ĐÌNH