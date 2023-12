Buýt 2 tầng, buýt sông đông nghẹt khách ngắm đêm TPHCM

Tour đêm Sài Gòn bằng buýt 2 tầng được khách yêu thích

Tối 24-12, nhiều người dân, du khách háo hức trải nghiệm tàu 2 tầng du ngoạn sông Sài Gòn, ngắm cảnh TPHCM về đêm.

Giá vé tham quan từ 177.000 – 339.000 đồng/người, hành trình kéo dài khoảng 1 giờ, được chính thức vận hành từ ngày 23-12.

Sản phẩm du lịch “Saigon River Sighseeing” trên tàu 2 tầng (Saigon WaterGo) do Công ty TNHH Thường Nhật triển khai.

Tàu xuất phát tại ga tàu thủy Bạch Đằng, đưa du khách qua một số công trình tiêu biểu như: Bến Nhà Rồng - gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ; tòa nhà Bitexco; tòa nhà Landmark 81; cầu Ba Son…; cùng các công trình nổi bật khác dọc sông Sài Gòn.

Khách ngắm cảnh TPHCM về đêm bằng tàu 2 tầng

Chị Nguyễn Phí Hoa, ngụ tại TP Cần Thơ chia sẻ, lần đầu tiên được trải nghiệm tuyến sông Sài Gòn bằng tàu 2 tầng, rất thú vị. “Sài Gòn về đêm đẹp lung linh, tiết trời se lạnh, làm cho phong cảnh xung quanh càng thêm huyền ảo”, chị Phí Hoa nói.

Cách nay 1 ngày, Công ty TNHH Thường Nhật khánh thành ga tàu thủy Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), cùng với cánh đồng hoa hướng dương, công viên ven sông… đã góp phần giúp cho điểm đến mới nhộn nhịp, thu hút khách hơn.

Chia sẻ với SGGPO, ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty Thường Nhật - đơn vị sở hữu Saigon WaterBus và Saigon WaterGo, cho hay, tối nay khách đến tham quan, trải nghiệm khá đông. Điều này khiến ông thực sự bất ngờ.

“Khách rất quan tâm đến sản phẩm tour đường sông. Ước tính, Saigon WaterBus đón hơn 4.000 khách/ngày; còn Saigon WaterGo, dù mới ra mắt ngày thứ 2, chưa có số liệu cụ thể nhưng khách hưởng ứng nhiệt tình, bằng chứng mỗi chuyến luôn đông nghẹt khách”, ông Nguyễn Kim Toản chia sẻ.

Tương tự, sản phẩm tour đêm trải nghiệm bằng xe buýt 2 tầng ngắm TPHCM về đêm do Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam thực hiện cũng được du khách trong và ngoài nước thích thú.

Các bạn trẻ thích thú trải nghiệm tuyến buýt đêm 2 tầng khám phá vẻ đẹp TPHCM

Đặc biệt, trong không khí Giáng sinh rộn ràng, du khách được ngắm dòng người vui chơi lễ, những ông già Noel bận rộn trao quà cho các em nhỏ...

Anh Ngô Quốc Tuân, ngụ tại Tiền Giang cho hay: "Tôi đến TPHCM nhiều lần, nhưng hiếm khi có dịp được trải nghiệm trọn vẹn như đêm nay. Sau khi kết thúc tour ngắm sông Sài Gòn dần về đêm - Saigon River Sighseeing, tôi liền chuyển qua tour buýt 2 tầng trên cạn để ngắm TPHCM xuyên đêm. Ấm áp, hạnh phúc, nhưng cũng thật mới lạ".

Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam chính thức nâng thời gian phục vụ lên 24/24 giờ kể từ 23 giờ 00 đêm ngày 21-12-2023 bằng phương tiện xe buýt hai tầng đặc trưng của thành phố. Du khách dễ dàng trải nghiệm suốt đêm hay bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có một chuyến xe Hop on Hop off đưa du khách vòng quanh thành phố.

Khách Nga trải nghiệm chuyến buýt đêm hai tầng

Hành trình mang chủ đề “Không ngủ ở Sài Gòn” là City tour đêm từ 23 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, xuất phát từ 96 đường Nguyễn Huệ, quận 1. Xe hai tầng chạy qua 30 tuyến đường và gần 20 điểm tham quan, di tích, kiến trúc, khu phố ẩm thực và các trung tâm có hoạt động nhộn nhịp suốt đêm của thành phố như đường Bùi Viện, Nguyễn Huệ, Chợ Bến Thành, Nhà Thờ Đức Bà…

Du khách sẽ được đi trải nghiệm trên những cung đường đẹp nhất của thành phố và qua cầu Ba Son ngắm nhìn thành phố về đêm từ phía Thành phố Thủ Đức.

Đặc trưng của City tour là hành trình vòng quanh thành phố có điểm đầu xuất phát và điểm cuối trùng nhau. Du khách dễ dàng chọn các điểm dừng chính để lên hay xuống: Bưu điện Trung tâm thành phố, số 96 Nguyễn Huệ, số 187 Phạm Ngũ Lão, Chợ Bến Thành…

Du khách trong nước và quốc tế đến TPHCM sẽ không bỏ sót bất cứ giây phút nào để thưởng thức hết những dịch vụ đa dạng, những trải lòng của người dân thành phố nồng hậu, ân cần, hiếu khách bất kể ngày đêm.

Thuyết minh đa ngôn ngữ trên xe sẽ giúp du khách hiểu hơn về vùng đất và người TPHCM.

THI HỒNG