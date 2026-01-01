Cà phê hưu trí

Bốn ông bạn già hưu trí cà phê sáng. Ông Năm nhấp ngụm cà phê, chép miệng:

- Băn khoăn quá các ông ạ. Tôi có ông em phấn đấu tốt, công tác tốt lắm, vào Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức to trên tỉnh. Không hiểu sao mới rồi lại điều về làm bí thư xã. Băn khoăn quá...

Ông Bảy:

- Ông ơi, mới về hưu mấy năm mà tư duy ông có vẻ lạc hậu. Ông nói vậy là không nắm bắt được tình hình mới.

Ông Năm:

- Ý ông là sao?

Ông Tư:

- Anh Bảy nói trúng. Tôi thì rất mừng khi thấy mấy sự điều động, thay đổi đó.

Ông Hai:

- Tui cũng nhứt trí như anh Tư. Anh Năm ui, thời giờ không như thời tụi mình. Mang tư duy cấp phường - xã như trước mà bàn luận chuyện bây giờ là không ổn rồi.

Ông Bảy :

- Đúng đúng. Quy mô, nhiệm vụ cấp phường - xã khi sáp nhập, thực hiện chính quyền hai cấp nó khác trước dữ lắm. Không chỉ lớn về diện tích, quy mô dân số mà chức năng nhiệm vụ cũng hơn trước rất nhiều. Tui quan sát thấy công việc ở phường - xã tất bật.

Ông Ba:

- Thành ra rất cần những cán bộ giỏi, bám sát cơ sở ông ạ.

Ông Hai:

- Mà tui nghĩ tư duy làm lãnh đạo bây giờ cũng không còn quá băn khoăn về "ghế". Làm gì tốt nhất, hữu ích nhất được cho dân là vui. Phải vậy hôn?

Cả bốn ông gật gù: "Nhứt trí!"

ĐỜ MI PHO